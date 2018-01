Inte roligt vara pensionär i Söderhamn

Först är de med på att hårdbanta genom att stänga Solgläntan och kasta ut alla pensionärer som under flera år troget gått till denna lokal, Väntjänsten samma öde.

Varför var det omöjligt för pensionärerna och Väntjänsten att få vara kvar under uppsägningstiden, fram till semestrarna i alla fall, när lokalerna ändå står tomma?

Med en hyra på 30.000 kronor per månad under tiden till och med augusti skulle det väl kännas bättre om den utnyttjades under tiden? Avvecklingen av Solgläntan hade väl hunnits med ändå!

Nej, i stället ska lokalen vara stängd till och med augusti utan att någon får vara där. Och hoppet om ny hyresgäst för Faxeholmen är väl ganska otroligt.

Samma öde för Fixaren. Hur många benbrott hos pensionärer har undvikits genom deras hjälp i de gamlas bostäder?

Detta har retat många pensionärer som väntar på hjälp med att till exempel byta en taklampa, gardiner, med mera.

Nej, nu är det inte roligt att vara pensionär i Söderhamns kommun!

Roland Laurin

SPI Välfärden

Söderhamn