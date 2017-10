Insändare: Skidföreningar saknar satsning i Söderhamn: "Glöden från skid-SM falnar snabbt"

Vi har fått mycket positiva reaktioner från skid-Sverige för vårt sätt att arrangera och genomföra skid-SM inom ramen för SM-veckan i vintras. Upp emot 75 000 människor besökte skidtävlingarna på Hällåsen. SVT direktsända samtliga tävlingar. Bordet blev verkligen dukat för att marknadsföra Söderhamn med Hällåsen/Hällmyra som ett ställe att åka skidor på. Trodde vi.

Men verkligheten blev en helt annan. Det finns inte längre någon bro som förbinder spårsystemet Hällåsen/Hällmyra. Elljuset fungerar inte på Hällåsensidan. Det ska inte produceras konstsnö i vinter. Söderhamns Skidkamrater har tagits av det mångåriga ansvaret för att göra skidspår och det finns inga besked om vem eller vilka som ska göra spår i stället. Om det nu kommer natursnö.

Chansen att profilera Söderhamn med Hällåsen/Hällmyraområdet som ett skidområde med unika och många möjligheter till skidåkning, rinner sakta men säkert ur våra händer.

Vi två skidföreningar hade både planerat och förberett oss för en ordentlig satsning för att få igång en aktiv skidverksamhet, i spåren efter ett lyckat SM-arrangemang.

Den glöd som skapades och fanns under skid-SM aktiviteterna falnar nu snabbt.

Tankarna på ett Vasaloppscenter har funnits länge. Och en process är nu startad med KUS-förvaltningen som draglok. Det vi kan konstatera är att vi är långt, mycket långt från att vara ett attraktivt alternativ för skidåkare under överskådlig tid framåt. Det räcker med att scanna av publikationer som vänder sig till skidintresserade för att förstå att vi är nu långt, mycket långt efter. Utbudet av möjligheter till skidåkning från höst/tidig vinter och vintersäsongen är enormt. Det är många som har förstått möjligheterna.

Vi hade här i Söderhamn en möjlighet men är på god väg att missa den. Inte bara vi undrar, det gör skid-Sverige också.

Styrelserna för Söderhamns Skidkamrater och Söderhamns OK

Svar direkt

Det kan konstateras att förutsättningarna för skidåkning inför säsongen 17/18 inte är lika goda som de varit tidigare år. Detta beror på framförallt två saker; Vi har ingen bro på plast som binder ihop de två områdena Hällåsen och Hällmyra. Detta är ett faktum som varit känt länge och ordförandena för Skidkamraterna och SOK är nog de två personer utanför den kommunala organisationen som är bäst insatta i problemet och också vet att det är formella krav på upphandling m.m. som sätter tidsramarna för när en bro kan vara på plats. Vi har här samma intentioner som er, d.v.s. så snart som möjligt! För det andra behöver vi prioritera ekonomiskt just nu och det vore det oansvarigt att dra igång en kostsam process med att tillverka och transportera snö till skidspåren på Hällåsen, särskilt som vi inte har en organisation på plats ännu för att marknadsföring/försäljning.

Söderhamn – föreningsliv, näringsliv, kommun och medborgare – gjorde under SM-veckan en kraftsamling utan motstycke vars rykte spridit sig över riket, en riktig framgångssaga som vi alla ska vara stolta över! Ni – liksom övriga föreningar på Hällåsenområdet – är med i den grupp som bildats för att arbeta med idrottsturism och ett Vasaloppscenter. Låt oss föra samtalen i de forum vi börjat med, och inte via insändare. Vi må vara långt efter de anläggningar som nu annonserar om snö, men å andra sidan så ligger inte dessa anläggningar vid kusten, mindre två timmar från Mälardalen via E4 eller Ostkustbanan. Vi tror att vi klarar av detta mellanår galant och att vi kommer tillbaka väl rustade inför säsongen 18/19!

Hans-Göran Karlsson

förvaltningschef KUS

Anders Uddén

kultur- & fritidschef