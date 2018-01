Hur har kommunen löst vaktmästarnas löner?

Nu har ju som bekant Ljusdals kommuns vaktmästare gått ihop med Ljusdalshem.

Ljusdals kommuns vaktmästare sköter driften av bland annat skolorna i kommunen och vi betalar deras löner via skattsedeln. Ljusdalshems vaktmästare avlönas genom de hyror vi hyresgäster betalar in till Ljusdalshem.

Undrar hur kommunen löst detta, då det kan vara en av kommunens vaktmästare som går in i lägenheterna och reparerar och hans lön går på vår skattsedel. Vi hyresgäster betalar lönerna åt Ljusdalshems vaktmästare via vår hyra.

Likadant om Ljusdalshems vaktmästare ska gå in och reparera i till exempel skolorna. Då får ju vi hyresgäster betala detta dels via vår hyra och dels via vår kommunalskatt!

Erik Friberg

Vi har erbjudit Ljusdals kommun att bemöta insändaren, men kommunen har avböjt.

Insänt