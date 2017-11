Historien om Östernäsbyggnaden som den borde ha varit

Anledningen till att jag anser mig kunna göra detta är att jag under föregående mandatperiod var ordförande i Ljusdalshem AB, som också ägs av kommunen och jag är således mycket väl insatt i de regler som gäller för kommunalägda bolag och berörda lagar som kommunallagen, aktiebolagslagen, bolagsordningen, ägardirektivet och lokala direktiv som finns för styrelsearbete i kommunägda aktiebolag.

Dessutom har jag varit mycket involverad i fastighetsbranschen under väldigt många år, företrädesvis byggnation under 1970–1995. Under 1970-talet byggdes mycket i Sverige, bland annat aktuell fastighet som då uppfördes i Gävle. Om man ska ge sig in i fastighetsaffärer med byggnader från denna tid måste man vara mycket försiktig. Väldigt många fastigheter byggdes då med mycket fusk inblandat.

Aktuell byggnation på Östernäs är grunduppförd under denna period och har mikrobiella angrepp beroende på vattenläckage och undermålig ventilation under lång tid.

Det är faktiskt inte lätt att vara en styrelsemedlem i ett kommunalt ägt bolag, framförallt om det dyker upp ett affärsförslag som tycks vara ett klipp och ser sig kunna lösa problemet med att personalen finns på flera olika platser. Varje beslut som fattas i en bolagsstyrelse måste vara noga genomtänkt så att det inte blir fort och fel.

Nu blev det fort och fel. Någon styrelsemedlem i Ljusdals energi har nämnt att man lyft på alla stenar för att hitta något galet. Tyvärr lyftes alldeles för få stenar. Ingen i styrelsen, förutom styrelsemedlemmen från Socialdemokraterna godtog förslaget från före detta VDvdoch gav honom uppdraget att slutföra affären.

Vad borde man då ha gjort?

1) Alla människor har sina begränsningar. Samtliga styrelsemedlemmar borde ha begripit att deras byggnadstekniska kunskaper inte räckte till för att kunna genomföra en affär av detta slag.

2) Beslutsunderlaget var milt uttryckt synnerligen undermåligt. Bland annat måste en inspektion av till exempel Anticimex ha gjorts innan man överhuvudtaget funderat på en affär.

3) Om besiktningsunderlaget slutförts och detta varit godtagbart skulle man ha tagit kontakt med byggnadsexpertis, till exempel Ljusdalshem som satt vägg i vägg och personal som innehar stora byggnadstekniska kunskaper. Sannolikt om behov fanns så hade Ljusdalshem förordat en nybyggnation som alternativ gällande både kostnadsbild och praktisk utformning.

4) När ovanstående uppgifter slutförts och styrelsen i Ljusdal energi säger sig kunna slutföra affären måste ärendet gå vidare till ägaren, det vill säga Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun enligt gällande ägardirektiv. Ägardirektivet är utformat av samtliga partier i Kommunfullmäktige.

5) Ärendet bereds och beslut fattas i Kommunfullmäktige.

Sammanfattningsvis har ingen av ovanstående punkter uppfyllts och därmed orsakat den ekonomiska katastrof som blivit fallet. Det är självfallet beklagansvärt att det ekonomiska utfallet, i dagsläget stigit till 35 miljoner kronor, vilket inte kommer att räcka innan alla beståndsdelar kommit på plats.

Men minst lika viktigt är att ägaren, Ljusdals kommunfullmäktige inte fått chansen att få del av Ljusdal energis planer på att uppföra nämnda byggnad. Hade ärendet gått till KF så är jag fullständigt övertygad om att projektet stoppats på grund av det bristfälliga beslutsunderlaget, och många sköna miljoner hade kunnat användas till andra samhällsnyttiga funktioner.

Om alla ovanstående punkter uppfyllts så hade säkerligen all personal på Ljusdals energi i dagens läge suttit i en bekväm funktionsanpassad och kostnadsminimerad byggnad och dessutom sluppit allt missnöje som varat under ganska precis ett år.

Hade inte någon människa kunnat dra i handbromsen i ett tidigt skede och stoppat katastrofen på Östernäs? Det är faktiskt på det viset att ärendet varit uppe i ett så kallat ägarsamråd. Ett ägarsamråd är ett tillfälle där representanter från Ljusdals energi AB och Ljusdalshem AB träffas tillsammans med presidiet för Kommunstyrelsen och kommunchefen för att diskutera aktuella frågor gällande bolagen.

Inte ens kommunalrådet Lars Molin har vid ägarsamrådet ansett att ärendet måste enligt gällande ägardirektiv lyftas för beredning i Kommunstyrelsen, beslut och vidarebefordran till Kommunfullmäktige, vilket självklart medverkat till nuvarande situation. Det har alltså inte blivit fel på det man gjort, utan på det man inte gjort.

Det allra tråkigaste är det faktum att berörda personer gällande denna affär inte har lärt sig någonting under det år som missnöjet jäst bland allmänheten i Ljusdals kommun. Ordspråk stämmer allt som oftast, inte minst att lära gamla hundar att sitta. På det sista ägarsamrådet i anslutning till Ljusdal energis sista styrelsemöte den 17 november då det beslutades om ett tillskott av 8,5 miljoner kronor visste deltagarna på ägarsamrådet om det faktum att Ljusdal energis styrelse skulle fatta detta beslut. Ingen av de ledande politikerna har gjort en ansats att stoppa detta beslut. Alldeles självklart skulle denna utökning av den totala kostnaden ha godkänts av Ljusdals kommunfullmäktige.

Hoppas innerligt att Valliansens lokalpolitiker inser att nuvarande situation är väldigt allvarlig då man grovt brutit både mot Kommunallagen och gällande utfärdat och godkänt ägardirektiv.

Kan dessutom inte låta bli att skriva av Brottsbalkens 10 kap. § 5 Trolöshet mot huvudman

Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han eller hon för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år.

Thomas Wandel

Demokratisk rättvisa