Fabulösa investeringar i Stockholm med omnejd

Visst är sakuppgifterna riktiga, exempelvis att regeringen avser att investera 622,5 miljarder kronor i det nationella transportsystemet med början 2018 fram till 2029. Men vad riksförbundets talesmän inte vågar peka på är att även denna nationella satsning, lika alla tidigare tioåriga investeringsperiod uteslutande och endast tilldelas Storstockholm och huvudstadens närliggande städer och kommuner.

Byggandet av höghastighetstågbana söderut med start från Stockholm beräknas kosta cirka 400 miljarder. Sexfilig motorväg norrut, med tunnel under Solna stads centrum, beräknas kosta en miljard per kilometer och Slussen, med flera objekt, byggs om på löpande räkning för mångmiljardbelopp. Och bara ett av de pågående kommunala byggprojekten som betalas med statliga skattemedel, den såkallade förbifart Stockholm, kommer att kosta svenska skattebetalare 60 miljarder, enligt Naturvårdsverkets uppgifter. Observera att det statliga anslaget, 60 miljarder, för att bygga förbifart Stockholm, en drygt två mil lång väg är mer statliga skattepengar än vad de fem norrlandslänen tillsammans tilldelats sammanlagt under de sista 60 åren.

Storstockholm med närliggande städer och kommuner kommer således med all tydlighet att konsumera hela det statliga anslaget, lika alla andra tioåriga anslagsperioder, en upprepning av vad som pågått allt sedan 1950-talet.

Långt mer än 100 000 direktanställda i statliga verk och institutioner försörjer Stockholms stad och kommuner mer än väl, spin of effekten genererar ytterligare 2,5 ggr så många årsarbetstillfällen. Bara kontors och fastighetskostnader som staten betalar åt sina anställda i Stockholms innerstad uppgick till en kostnad av 22 miljarder redan 2012.

Tumregeln att en miljon genererar ett årsarbetstillfälle ger vid handen att 22 000 personer har sinn utkomst enbart av statens fastighetskostnader i Stockholm.

Med de fabulösa investeringar som pågår och planeras i Storstockholmsområdet infrastruktur med statliga skattemedel, och den diametrala negativa motsatsen som landet utanför Stockholmsregionen utsätts för kommer den ekonomiska tvångsinflyttningen till Stockholm vida överskrida den tidigare planerade inflyttningen av 100 000 nya konsumenter varje år till vår huvudstad. Tyst är det i de lokala politiska leden, underordnad sju Stockholmspartier.

