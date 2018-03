Ett sekulärt parti ska inte leda en kyrka

Det får de förstås göra. Men då bör väl allmänhet, medier och övriga partier rimligen också lyfta följande frågor i valrörelsen 2018:

* För det första: Att S och alla andra seriösa partier måste lova att aldrig mer framträda som konfessionella partier och att de därför framöver ska hålla sig ifrån alla trossamfunds beslutande organ.

För vad finns det för konsekvens i att jaga konfessionella uttryck på skolnivå, när det påstått sekulära partiet självt engagerar sig i kristen mission? Det skulle möjligen vara om S engagerar sig i Svenska kyrkan för att få bort alla konfessionella inslag även där, men så illa kan det väl ändå inte vara?

* För det andra: Att S och övriga seriösa partier lovar att verka för att de subjektiva könsbegreppen från den 1 juli 2013 avskaffas och att den som föder sitt barn återigen betraktas som barnets mor, oavsett vad den "upplever" sig som. Hela havet stormar ju i den frågan nu, med bland andra Kajsa Ekis Ekman och Ebba Witt-Brattström som skarpsinniga kritiker av de nya könsbegreppen. Vår demokrati har inte råd med att till SD och NMR lämna över försvaret av den enkla tesen att endast kvinnor föder barn.

Hade det varit en så kallad religiös skola som lärt sina elever att även män kan föda barn och att till synes helt välskapta barn kan vara födda i fel kropp hade det tagit hus i helsike. Men nu är det Socialdemokraterna själva – i skön förening med mitt parti och andras – som försöker lära barnen det, till och med som en del av själva värdegrunden!

Nog är allt detta, tillsammans med erfarenheter från både franska och ryska revolutionen, ett gott bevis på att staten eller sekularismen inte är någon garanti för sans och sunt förnuft. "In the name of reason irrational forces were let loose", som Churchill skrev en gång. För övrigt har jag aldrig hört att den vällovliga dogmen om allas lika värde skulle vara något forskningsresultat.

Andreas Holmberg

trebarnspappa

Iggesund