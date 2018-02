Därför behövs mee too

Me too drog som en orkan genom Sverige och stora delar av världen hösten 2017. Det var en obeskrivlig känsla av befrielse för miljoner kvinnor över världen. Alla, både män och kvinnor, fick upp ögonen för ett fenomen som normaliserats och blivit inlemmat i vår kultur. Vi fick förstå att tusen och åter tusen kvinnor har upplevt och upplever sexismen och sexuella trakasserier som något vi bara får stå ut med, gömma och acceptera och till och med känna skam över. Genom me too flyttades skammen över där den hör hemma, till förövaren.

Jag är uppvuxen i en familj med fyra bröder och en prestigelös och demokratisk pappa. Jag har varit omgiven av män i hela mitt liv. Som barn satt jag i knäet på farbröder och unga män. Jag har inte upplevt att någon berörde mig på ett obehagligt och kränkande sätt. Jag har haft turen att ha manliga kollegor och arbetskamrater som varit schysta och kamratliga. Under tonårstiden upplevde jag att en betydligt äldre man tog på mina bröst och sa pull, pull, pull, men jag skrek och skrattade med mina flickkompisar och drog mig undan och kände ingen förnedring. Några obehagliga incidenter har förekommit i mitt liv, men det mesta av intimitet och beröring har jag själv varit delaktig i och tyckt om.

Jag har alltså ingen rädsla för mannen, men jag är väl medveten om att vi lever i ett samhälle med patriarkala strukturer och att vi (både män och kvinnor) dagligen är utsatta för finstilta men oftast omedvetna härskartekniker i vår vardag.

Därför behövs me too. Vi behöver tala om rörelsen, vi behöver medvetandegöra oss själva och vår omgivning, vi behöver ständigt vara vaksamma om att nedvärderandet, överlägsenheten och härskarattityder finns kvar i generna på mängder av människor.

Me too behövs för de miljontals kvinnor som lever i kvinnoförtryckande samhällen.

Me too behövs för alla de kvinnor som lever i våldsamma relationer.

Me too behövs för alla de nättroll som lurar till sig oskyldiga unga och missbrukar deras tillit och kroppar.

Me too-rörelsen får aldrig mer tystna, aldrig mer betraktas som en tillfällig trend, aldrig mer minimeras eller negligeras.

Me too ska bli en del av vår vardag lika självklar som alla andra mänskliga rättigheter.

Och en dag kanske vi kommer till den insikten att vi kan, som Malena Ivarsson säger i en intervju, bli en we too-rörelse.

Den dagen hoppas jag att få uppleva.

Eva Bovin

Hudiksvall