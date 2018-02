Dålig tillsyn av patienter

Kommentar till nyhetstext om Ivo-kritik mot psykiatrin i Hudiksvall: Jag hade en närstående inlagd på avdelning 10A, som var självmordsbenägen.

Personalen brister i mina ögon grovt i säkerheten. De är extremt icke-noggranna med vilka som släpper in. En av de säkert 10 olika läkarna som släppte in mig frågade vem jag var. Det var viktigare för dem att fråga om jag hade nötter än om jag hade några vassa föremål. I teorin kunde jag ha varit någon som ej ville väl och smugglat in t ex ett vasst föremål.

Hen blev tillåten laddare, hörlurar en bestämd tid, som skulle vara med tillsyn. Ingen tillsyn skedde och tiden passades ej. Likaså med duschslangen dom fick när de ville duscha. Dålig tillsyn och det var bara en person som knackade och ville höra rösten under en lång dusch.

Hen blev dåligt informerad och visste inte vad som skedde eller skulle ske, och efter utskrivning drog det över fyra dagar innan hen blev kontaktad.

Jag anser att Hudiksvalls psykiatri brister grovt i säkerhet såväl som uppföljning.

Anonym