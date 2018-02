Dags för 6 timmars arbetsdag!

För 100 år sedan arbetade arbetarna i sitt anletes svett. De strejkade för rätten till allmän rösträtt och för 8 timmars arbetsdag. Arbetsveckan var dock fortfarande 6 dagar. Det här var en tid där klass stod mot klass och underklassens kvinnor arbetade som pigor hos överklassen.

Så sent som 1970 kom lagen om 40 timmars arbetsvecka. På den tiden var hemmafrun relativt vanlig. Arbetarrörelsens lönekrav hade gjort det möjligt för många familjer att leva på en lön – familjefaderns. Ungefär vid den här tiden var det därför vanligt att barnen var hemma. 1972 hade cirka 12 procent kommunal barnomsorg (SCB). Det innebär att i en familj där endast en vuxen arbetade så var medelarbetstiden (avlönat arbete) cirka 40 timmar per vecka. Kring 1970 så hade knappt 60 procent av kvinnorna ett lönearbete. Om vi räknar generöst så var medelarbetstiden för en familj cirka 60 timmar per vecka på 1970-talet.

I dag har levnadsomkostnaderna gått upp, samtidigt som lönenivåerna hållits nere, och det är svårt för en familj att överleva på en lön. Det vet alla som är ensamstående med barn. Normen är tydlig med att det förväntas att det finns två föräldrar och att de bägge arbetar heltid. Det finns visserligen en möjlighet att gå ner till deltid under småbarnsåren, men normen är heltid. Heltid för två personer blir 80 timmar per vecka. Det innebär att vi idag behöver arbeta MER för att klara av att försörja en familj än för 40 år sedan

För oss är det inte ett framsteg. Tvärtom borde vi se att det hemmaarbetet som tidigare sköttes av hemmafrun eller av en piga också behöver utföras i dag – oavsett om barnen går på förskola eller ej – och att det är lika självklart att hemmaarbetet ska delas lika. För att vi ska ha en praktisk möjlighet att hinna med allt så är en arbetstidsförkortning en självklar målbild och alls ingen utopi.

Under flera decennier så har fackföreningarnas lönekrav fått stå tillbaka för arbetsgivarnas vinstintresse. Vi kan konstatera att utan arbetare som producerar varor och tjänster, står sig aktieägarna slätt. Därför är det inte mer än rätt och rimligt att arbetarna får del av vinsten genom en arbetstidsförkortning. Varför ska vi arbeta mer i dag än vi gjorde igår? För oss är inte det en utveckling som vi vill se.

Därför är vi stolta över att Vänsterpartiet tar kampen för 6 timmars arbetsdag och vi börjar inom den offentliga sektorn. Vänsterpartiet i Nordanstig föreslår att ett treårigt försök med arbetstidsförkortning införs på en kommunal arbetsplats i Nordanstig och vi ser gärna att initiativet till arbetstidsförkortningen kommer från personalen. Vi har sett försök i andra kommuner med positiva resultat. I Sundsvall gjordes till exempel ett pilotprojekt inom socialtjänsten som senare har permanentats på grund av de goda resultaten.

Det är vår tur nu!

Ulrika Jonsäll

ordförande Vänsterpartiet Nordanstig

Petra Modée

Vänsterpartiet Nordanstig