C-duo missar skala ner projekt till Ljusdalsperspektiv

Båda Tommy Olsson och Jörgen Brink, båda C, (Insänt 21/3) framför ett gott exempel på hur vi i Sverige ska nå fram till ett mer hållbart samhälle, nämligen att nyttja den inhemska skogsråvaran för att framställa olika kemiska produkter t ex bränslen till fordon. Det finns även andra forskningsprojekt som har samma målsättning, t ex torrefiering, där Umeå universitet har nått stora framsteg. Här är vi helt på samma linje.

Vad de båda skribenterna missar är att skala ner projekten till Ljusdalsperspektiv. Domsjöprojektet är vilande på grund av att man inte vill vara beroende av import av råvara, enligt skribenterna. Vad ett sådant beroende kan leda till har visat sig, och visar sig i situationen på biobränslemarknaden där man för närvarande inte får fram biobränslen utan bränner till och med kol idag!

För att underlätta att få fram råvara från skogarna och, inte minst, för att utveckla verksamheter som baseras på förädling av skogsråvara måste kommunen ta en aktiv roll. Inte minst för att underlätta att nya arbetstillfällen skapas. Därför är det en skam att se de många transporter som sker på lastbil genom och bort ifrån vår kommun. Att kommunen bara tittar på och hoppas på att skogsföretagen tillsammans ska lösa frågan när de trots allt är bittra konkurrenter sinsemellan, det är skam på torra land. Skogsföretagen flyttar givetvis verksamhet från Ljusdal och hittar andra lösningar. Lösningar som bara löser deras kortsiktiga problem.

Om kommunen tar taktpinnen och ser till att en terminallösning tas fram med stora möjligheter till utveckling (läs Bränta) kommer det att underlätta bl a för Domsjöfabriken att erhålla inhemsk råvara på järnväg. SCA kan också få sin råvara till Östrandsfabriken. Dessutom kommer biobränslen som är en bristvara just idag att kunna levereras från en fungerande terminal. Ser ni de gröna ”Green Cargo”-tågen med speciella containrar som går oss förbi idag? De skulle ha stannat i Ljusdal om terminalfrågan varit löst! Idag lastas inget biobränsle överhuvudtaget på järnväg!

Som läget är med nuvarande kommunledning sker transporter i större och större utsträckning på lastbil i stället för på järnväg. Hur detta kan ske med centerns goda minne är för mig en gåta. Knappast omställning till ett hållbart samhälle. Centerns omtanke om skogsägarna gynnas bäst om en rationell terminallösning för alla intressenter kommer till utförande.

Gunnar Eriksson (S)

Bertil Asplund (S)

Ove Schönning (S)