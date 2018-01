Vita rosor för metoo på Grammygalan

Galan i New York var politisk redan från start när hiphopstjärnan Kendrick Lamar inledde med ett uppträdande framför USA:s flagga. Dansare iklädda kamouflagekläder ramlade en efter en ihop som om de blivit beskjutna.

Därefter följde Lady Gaga med låtarna "Joanne" och "Million reasons". Med en blinkning till metoo-rörelsen viskade hon från pianot: "Time's up" - tiden är ute.

På röda mattan bar både män och kvinnor vita rosor för att visa sitt stöd för metoo-kampanjen mot sexuella trakasserier. Kelly Clarkson, med en vit ros i handen, säger att blomman symboliserar "hopp och fred och sympati".

Inläsning av memoarer

Två priser på den pågående musikgalan har delats ut postumt. Leonard Cohen får pris för sin låt "You want it darker" i rockkategorin. Cohen, som avled i november 2016, fick aldrig någon Grammy under sin livstid.

Carrie Fisher, som spelade prinsessan Leia i "Star wars", har vunnit i kategorin bästa spoken word-album. Hon får priset för inläsningen av sina memoarer, "The princess diarist", som handlar om hur det var att spela in de tidiga Star wars-filmerna.

Fisher avled i en hjärtattack i december 2016.

Flest vinstchanser

Svenska Meshuggah var nominerat i metalkategorin för låten "Clockworks", men fick se sig slaget av amerikanska Mastodon med låten "Sultan’s curse".

Kanadensiska Alessia Cara har tagit hem priset för bästa nykomling, en av galans tunga kategorier. Brittiske Ed Sheeran - som inte är på plats på galan - har vunnit två priser, bland annat för låten "Shape of you".

Svenske producenten Ludwig Göransson är en av de nominerade för årets album med Childish Gambinos "Awaken, my love!" och för årets skiva med singeln "Redbone". Han var även nominerad för bästa r'n'b-låt för "Redbone", men vann inte.

Flest nomineringar har Jay-Z, med åtta vinstchanser, bland annat i kategorin årets album. Det priset har inte gått till en hiphopartist på 14 år.