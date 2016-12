Ingen vinst för Hudikkillen Hampus i Paradise Hotel

Hampus Marcussen och Felicia Faridi ställldes mot Anna Bohman och Alexander D'Rosso i finalen. Och det var väldigt jämnt när de tidigare deltagarna skulle rösta fram årets vinnarpar i "Paradise hotel".

Den avgörande rösten lades av Matilda Lindegren – som valde sin tidigare partner Alexander D'Rosso trots att han några avsnitt tidigare hade eliminerat henne ur spelet då han valde 20 000 kronor framför henne.

D'Rosso var en av deltagarna som checkade in på hotellet redan under säsongens första dag. Bohman kom däremot in i spelet något senare, då hon gjorde entré som hotellets general under militärveckan.

Precis som i tidigare säsonger avslutades spelet med en kulceremoni där vinnarparet fick chans att snuva varandra på prispengarna.

Med tanke på att D'Rosso och Bohman inte hade varit ett tävlingspar speciellt länge var det många av de tidigare deltagarna som trodde att någon av dem skulle släppa kulan och därmed roffa åt sig vinstpengarna själv.

Men så blev det inte – och vinnarna fick alltså dela på den halva miljonen som stod på spel.

–Jag har vunnit. Tillsammans med Alex! Vi har gått igenom allting och ingen kastade kulan, sade Bohman lyckligt i programmet.

