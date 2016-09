"Gympaläraren" blev årets program – här är alla Kristallen-vinnarna

– Man röstar väl på något man bryr sig om – och det är kul att göra tv som folk bryr sig om.

Kalle Zackari Wahlströms program om att aktivera de svenska skolungdomarna blev en favorit hos publiken. Men huruvida det blir någon fortsättning på SVT för 35-åringen är oklart.

– Vi snackar om vad vi ska göra nästa gång, men det ska ju vara något jag vill, säger han till TT och fortsätter: Jag vill ju jättegärna hänga mer med de här barnen. Det som vi lärde oss tillsammans kan vi säga till fler människor än bara en skola. Men det har jag inte pratat med SVT om!

Succé för SVT

SVT tog totalt hem tolv priser, vilket var överlägset flest under Kristallengalan. Dessutom gick årets hederspris till Annie Wegelius, som var programdirektör på SVT 2007–2013. Hanna Stjärne, vd på SVT, är stolt och tycker att priserna är ett bevis på kanalens bredd.

– Jag är glad att det är så många olika program, allt från "Gympaläraren" som vann årets program till Eurovision Song Contest som verkligen var tv i världsklass.

En av galans stora vinnare var SVT-profilen Lars Lerin. Han blev inte bara årets tv-profil, utan vann också årets livsstilsprogram. Han tog emot båda priserna tillsammans med sambon Manoel "Junior" Marques.

– Det är underbart. Jag tycker inte det är så noga med sådant här, men hade jag inte vunnit hade jag kanske blivit besviken, säger Lars Lerin till TT.

– Jag är glad för Juniors skull, han tycker sådant här är så roligt.

ESC årets underhållning

Årets största tv-produktion var Eurovision Song Contest, som med programledarna Petra Mede och Måns Zelmerlöw lockade mångmiljonpublik. Under Kristallengalan blev det också utsett till årets underhållningsprogram.

– Vi har flyttat fram det här programmet till en ny nivå. Vi har moderniserat det, säger producenten Christer Björkman. Det har gett eko i hela världen, som inte har funnits förut. Det har vi skapat. Men man vill bli erkänd hemma också!

Vinst för Tilde de Paula Eby

Lyckligast på galan var årets kvinnliga programledare, Tilde de Paula Eby. I alla fall enligt henne själv.

– Helt obeskrivligt fantastiskt, jag är gladast på galan, säger hon.

Tilde de Paula Eby tyckte att konkurrensen var väl hård – men erkände också att hon har växt i sin yrkesroll genom åren.

– Jag är definitivt bättre som programledare nu än jag var när jag var 23. Då var jag katastrofal!

Förhandsfavoriterna Filip och Fredrik vann "bara" i en av alla sina sex nomineringskategorier. Priset för årets manliga programledare är de dock mycket nöjda över.

"Älskar våra tittare. Jag tror vi har de smartaste tittarna i Sverige", skriver Fredrik Wikingsson i ett sms till TT.

Alla vinnare:

Hederspriset:

Annie Wegelius

Årets barn- och ungdomsprogram

"Familjen Rysberg", SVT, Nordisk Film TV

Årets dokumentärprogram

"My life my lesson", UR, Film and Tell

Årets dokusåpa

"Jakten på storsäljaren", Kanal 5, Strix

Årets fakta- och aktualitetsprogram

"Absolut svensk", SVT, SVT

Årets granskning

"Dokument inifrån: Experimenten", SVT, SVT

Årets humorprogram

"Full patte", SVT, Eyeworks

Årets kvinnliga skådespelerska i en tv-produktion

Cilla Thorell ("Det mest förbjudna"), SVT (vinnare)

Årets livsstilsprogram

"Vänligen Lars Lerin", SVT, Nexiko

Årets manliga skådespelare i en tv-produktion

Kjell Bergqvist ("Springfloden"), SVT

Årets realityprogram

"Heja Sverige", TV4, Nordisk Film TV

Årets tv-drama

"Bron", SVT, Filmlance & Nimbus Film

Årets tv-personlighet

Lars Lerin ("Vänligen Lars Lerin"), SVT

Årets underhållningsprogram

Eurovision Song Contest — finalen, SVT

Publikens nomineringar:

Årets program

"Gympaläraren", SVT, Nexiko

Årets kvinnliga programledare

Tilde de Paula Eby, TV4

Årets manliga programledare

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, Kanal 5

Årets sport-tv-profil

Johanna Ojala, SVT