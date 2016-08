Trickbag bjöd Hudik på blues: " Nya skivan har väckt ett väldigt intresse"

Under tio dagar i Kalifornien spelade Järvsöbandet Trickbag in sin nya platta Trickbag with friends volume 2 som är en uppföljare till deras tidigare album med gästartister.

Nu är bandet ute på en releaseturné för den nya skivan och på fredagskvällen gästade de Hudiksvalls jazzklubb på Café August.

Under lördagen kommer bandet att spela på Stenegård i Järvsö vilket är hemmaplan för några av bandets medlemmar. I slutet av september åker de till Finland för att spela.

– Skivan har väckt ett väldigt intresse, det är en stor efterfrågan på den. Och vi överväger nu ett samarbete med en distributör som skulle göra att vi hamnar på 160 amerikanska radiostationer, berättar Lars Näsman som är bandets kontrabasist.

Läs mer: " Vi säljer mer plattor i Kalifornien än i Sverige".

Läs också: Trickbag om nya skivan: Höjdpunkten var när Kim Wilson klev in.

På turnén har bandet sällskap av Aki Kumar som beskrivs som en av USA´s munspelstjärnor. I Hudiksvall deltog även Per Näsman och Martin Berger från Sam Rocket & His Bluesprisoners.

Läs också: Så var Trickbags förra releasefest på hemmaplan.

Fakta/Trickbag

Trickbag består av:

Lars Näsman, kontrabasist

Fredrik von Werder, piano

Tommy Moberg, sång

Per Norin, trummor

Steve "West" Weston, munspel

Toni Leion, gitarr