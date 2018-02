"The square" redo för Oscarsgalan

Vinner den nostalgiska historien om kärlek mellan en stum kvinna och en fiskman? Eller kanske den om en rasande mamma som utmanar etablissemanget och smäller upp tre anklagande reklamskyltar för att elda på polisen i jakten på hennes dotters mördare?

Ska man tro proffstipparna i amerikansk branschpress är det just mellan Guillermo del Toros "Shape of water" och Martin McDonaghs "Three billboards outside Ebbing, Missouri" som det står i kampen om bästa film, garderat med Jordan Peeles hyllade debutskräckis "Get out" om en svart kille på besök hos sina vita, mysliberala svärföräldrar.

När det gäller skådespelarpriserna talar tidigare galor under prissäsongen sitt tydliga språk. Vid alla de stora, som Bafta och Golden Globes, har priserna hittills gått till Gary Oldman ("The darkest hour"), Frances McDormand ("Three billboards..."), Allison Janney ("I, Tonya"), och Sam Rockwell ("Three billboards...").

Röstningen avslutas

På tisdagen avslutas röstningen, då ska de drygt 7 000 medlemmarna i Oscarsakademin ha gjort sina val. Fram till galan den 4 mars är det bara två revisorer i Los Angeles som vet hur det ska gå. De kontrollerar rimligen resultatet några extra gånger med tanke på förra årets pinsamma kuvertskandal - då fel vinnare i kategorin bästa film lästes upp.

Räkna med att galans värd, komikern Jimmy Kimmel, drar ett och annat skämt på det temat under kvällen.

Politiska utspel - mot sexism, vithetsnormen och Trumps exkluderande politik - har präglat galan de senaste åren. Efter höstens metoo-upprop, som startade i hjärtat av Hollywood med avslöjandena om producenten Harvey Weinstein, känns det som en självklarhet att Oscarsgalan och vinnartalen också kommer att beröra den stora ojämställdheten som präglar filmbranschen.

Sverige mot Chile

I den för Sverige högintressanta kategorin bästa icke engelskspråkiga film, där Ruben Östlunds "The square" är nominerad, har ingen entydig favorit klivit fram.

Men många branschbedömare verkar anse att det står mellan chilenska "En fantastisk kvinna" och just "The square". Hollywood Reporters tunga Oscarsspecialist Scott Feinberg sätter "The square" först i sin sista prognos inför galan.