Tallest Man On Earth spelar i Sverige

"An ocean" är den första låten att släppas i en ny låtserie från Kristian Matsson, mer känd som The Tallest Man On Earth.

"When the bird sees the solid ground" är namnet på projektet som kommer att bestå av totalt fem låtar. Varje månad under våren och sommaren kommer en ny singel med tillhörande video att släppas.

The Tallest Man On Earth har även en turné på gång. I höst gör han två konserter hemma i Sverige - den 6 oktober spelar han på Berwaldhallen i Stockholm och den 7 oktober på Draken i Göteborg.