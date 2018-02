"Största filmen genom tiderna" i görningen

En uppföljare till Mel Gibsons film "The passion of the Christ" från 2004, som handlar om Jesu korsfästelse, är i görningen enligt rapporter.

Jim Caviezel, 49, som återigen kommer att spela Jesus, säger att det bli "den största filmen genom tiderna", i en intervju med USA Today.

Förutom att lyfta filmen till skyarna avslöjade han inte mycket om dess innehåll.

Det finns saker som jag skulle kunna berätta som skulle chockera publiken, säger han och tillägger att han inspireras av Gibson.

Filmens regissör och producent Mel Gibson sade i en intervju i fjol att filmen kommer att fokusera på återuppståndelsen.