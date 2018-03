Spielberg: "Oerhört komplicerad film"

I "Ready player one" befinner vi oss i år 2045. De flesta människor är ständigt uppkopplade till virtual reality-världen Oasis. När dess skapare dör lämnar han efter sig en skattjakt - den som löser tre gåtor och hittar lika många virtuella nycklar kommer att bli herre över världen.

Huvudpersonerna Wade och Samantha, som i den virtuella världen heter Parzival och Art3mis, letar - jagade av den onde Nolan. Och under jakten och fajten dräller det av popkulturella referenser - från "Tillbaka till framtiden", "The shining", "Alien", King Kong" och "Häftigt drag i plugget" (samt Spielbergs egen "Jurassic Park") till mängder av 1980-talsmusik som Van Halen och Tears for Fears.

Det var en oerhört komplicerad film, med mängder av specialeffekter, säger Steven Spielberg till TT.

"Kändes som semester"

Han "tog ledigt" från efterarbetet med "Ready player one" för att göra den betydligt mindre komplicerade "The post".

Att göra "The post" och "Ready player one" - ja, det är samma jobb samtidigt som det är en oerhörd skillnad. Det var därför det nästan kändes som semester att göra "The post".

Filmen bygger på den internationella bästsäljaren med samma namn. Boken kom 2011 och författaren Ernest Cline sålde filmrättigheterna dagen efter det att han hade skrivit på bokkontraktet.

Det har tagit lång tid att få filmen gjord, och visst har det funnits stunder då jag känt tvivel över om det skulle bli något. Men när jag hörde att Spielberg var inblandad, då kände jag att det var helt rätt, det var rätt person att göra filmen, säger han.

Jobbar på uppföljare

Det har ryktats om att det kommer en fortsättning på boken, och författaren bekräftar detta.

Jag arbetar med den nu, fast jag vet inte när den kommer, säger Ernest Cline.

Huvudrollsinnehavarna - nykomlingarna Tye Sheridan (född 1996) och Olivia Cooke (född 1993) - är, inte oväntat, gärna med i en uppföljare. Och liksom de andra skådespelarna menar de att det inte är nödvändigt att ha kunskap om alla 80-talsreferenser för behållningen av filmen.

Men det är klart att det ger lite mer om man har det, säger Sheridan till TT.

"Ready player one" får svensk biopremiär den 28 mars.