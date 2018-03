Oscarsgalan i gång - vinner "The square"?

Gästerna till årets stora filmfest har anlänt på röda mattan, och årets värd, komikern Jimmy Kimmel, har dragit i gång det hela. Han inledde med att skämta om förra årets stora skandal - att fel vinnare lästes upp. Han programleder Oscarsgalan för andra året i rad.

Han skämtar också om att "Oscar" är den mest respekterade mannen i Hollywood.

Händerna på rätt ställe, och ingen penis alls, säger Kimmel och pekar på statyn.

"Mina hjältar"

Första statyett att delas ut var för bästa manliga biroll. Sam Rockwell belönas för insatsen i "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Det är hans första Oscar. Han tackar alla sina medtävlande.

Ni är mina hjältar, säger Sam Rockwell, och tackar också sina föräldrar.

Ruben Östlunds "The square" har tuff konkurrens i form av chilenska "En fantastisk kvinna" och uppstickaren "Förolämpningen" från Libanon. Rent formellt är det länderna som tävlar mot varandra men statyetten tilldelas filmens regissör.

Miljoner ser galan

Östlund ser själv chilenska "En fantastisk kvinna" som en stor konkurrent, har han sagt inför galan.

Det är varannan gång man läser att den ska vinna och att vi ska vinna. Tror det blir tufft. Men det är klart att när man väl sitter där då kommer pulsen att slå. Det kommer att vara jobbigt att eventuellt behöva gå upp på scen. Men det är ju ett oroligt lyxproblem, det skulle vara fantastiskt att ta med statyetten hem.

Kampen om det kanske mest prestigefulla priset, bästa film, spås stå mellan "The shape of water" av Guillermo del Toro, "Three billboards outside Missouri, Ebbing" av Martin McDonagh och uppstickaren "Get out" av Jordan Peele.

Uppemot 30 miljoner människor världen över väntas följa galan.