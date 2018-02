Nu är det John Lundviks tur

John Lundvik inledde sin karriär som demosångare - han sjöng in andra artisters låtar innan de gjorde det själva. Därefter har han hållit sig i bakgrunden som låtskrivare, men drömmen har alltid varit att själv stå på scen.

Efter att ha sökt till Melodifestivalen tre gånger tidigare kom han till slut med - och gick direkt till final.

Det är fjärde gången gillt och jag tror att allt har en mening, och tidigare var jag nog inte riktigt redo heller, säger John Lundvik.

Men trots att han inte stått i rampljuset har han inte legat på latsidan. 2010 var John Lundvik med och skrev låten "When you tell the world you're mine" som framfördes av Agnes Carlsson och Björn Skifs under kronprinsessbröllopet. Han har även skrivit musik till filmen "Snabba cash" och den amerikanska tv-serien "Empire".

TT: Du känns som en ambitiös person?

Jag skulle säga att jag är en jätteambitiös person. Jag brinner verkligen för det jag tar mig an och går "all in", helhjärtat, säger han.

Framgångsrik sprinter

Förutom musiken har John Lundvik även varit en framfångsrik friidrottare. Han har tävlat i landslaget som 100 meterslöpare och bland annat deltagit i Finnkampen.

Jag är den artonde snabbaste mannen i Sverige genom tiderna, det var en otrolig resa som jag är otroligt tacksam över. Det har också hjälpt mig att fokusera rätt och hjälpt mig i min artistroll, berättar han.

TT: Om du blickar bortom Melodifestivalen, vad vill du göra då?

Jag vill kunna fylla en arena med egen musik, det är en dröm jag har. Nu har jag fått en försmak på hur det känns. Det var fullsatt, "My turn" är egenskriven. Resan har börjat, jag vet inte vart den slutar.

"Vinnande koncept"

Storfavoriten Benjamin Ingrosso gick som väntat också vidare från deltävlingen i Karlstad med sin "Dance you off". Han kom femma i finalen i fjol och i år är det många som tror att han kan ta hem segern.

Det är bara att gå in och göra sitt bästa och så får det gå som det går. Nu hade jag turen att det gick bra, så det är bara att hoppas att det går bra nästa gång också. Det är klart att man vill hamna på en bra placering men det är ingenting som jag kan styra över, säger Benjamin Ingrosso.

TT: Finns det något att förbättra till finalen?

Det finns det ju alltid, men inget som jag vågar avslöja nu. Men vi kommer att hålla oss till samma nummer. Enligt mig är det jävligt bra, jag vill inte ändra på ett vinnande koncept.