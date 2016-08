Regina Spektor kommer till Sverige för en spelning i höst. Den 31 oktober ställer hon sig på Cirkus scen i Stockholm, skriver bokningsbolaget Luger i ett pressmeddelande.

Amerikanska Spektor slog igenom 2006 med albumet "Begin to hope" och singlar som "Samson" och "Fidelity". I slutet av september släpper hon nya skivan "Remember us to life", hennes sjunde i ordningen.

Biljetterna till Sverigespelningen släpps den 31 augusti.

(TT)