E-type slog igenom i mitten av 90-talet. Med hits som This is the way och Angels Crying skapade han en stor publik och han drar fortfarande mycket folk till sina spelningar. E-type är känd för sina spektakulära scenshower som kännetecknas av stora mängder pyroteknik, rök och konfetti.

