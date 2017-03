Lisa Miskovsky till Bergviks marknad: "En spännande bokning"

Detta är den första bokningen som görs till marknaden, och enligt ett pressmeddelande säger arrangörerna att det också är den största.

– Lisa Miskovsky känns som en spännande bokning och som vi tror kommer att locka en bred publik till årets marknadsfest. Samtidigt känns det roligt att vi kan vidareutveckla fjolårets lyckade koncept och ta det ett steg längre, säger Mia Nylander, marknadssamordnare för Bergviksmarknaden i ett pressmeddelande.

Lisa Miskovsky är en svensk sångerska och låtskrivare med drygt 200 000 sålda album i bagaget. Hon har sålt guld och platinaskivor, toppat albumlistor och mottagit fem Rockbjörnar, otaliga grammisnomineringar och vunnit två Grammisar.

Debutalbumet kom 2001, med bland annat hitlåten Driving one of your cars.

Bergviksmarknaden arrangeras i år den 28-30 juli. Lisa Miskovsky uppträder lördagen den 29 juli.

Så här såg det ut när marknaden firade 30 år förra sommaren:

