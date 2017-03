Årets inval i Swedish Music Hall of Fame presenterades i dag och det är åtta nya musikpersonligheter som valts in. En av dem är Barbro "Lill-Babs" Svensson. De nya invalen är i övrigt: Merit Hemmingson, Magnus Uggla, Ola Håkansson, The Cardigans och Looptroop Rockers, dessutom har Britt Lindeborg och Calle Jularbo valts in postumt.

Läs också: Lill-Babs i rosad SVT-serie: "Folk ringer och säger att jag spelar bra"

Läs också: Lill-Babs hyllades av bygden: "Det här är bara för mycket"