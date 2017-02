Jerry Williams klar för Hudikkalaset: "Kommer hålla Hälsingland i järngrepp"

Hudikkalaset fortsätter att släppa artister till sommarens spelningar på Köpmanberget. Förra veckan stod det klart att Veronica Maggio var den första bokningen till årets festival.

Läs mer: Drömbokning till Hudikkalaset: "En av Sveriges absolut största och bästa artister"

Nu är den folkkära rockikonen Jerry Williams klar för Hudikkalaset. Williams ger sig ut på en sommarturné och Hudiksvall blir enda stoppet i Norrland.

Så här skriver arrangören i pressmeddelandet:

"Jerry har satt ett outplånligt intryck på hela Sveriges musiksjäl och med odödliga hits som I Can Jive, Did I Tell You och Vintersaga kommer han tillsammans med sitt eminenta band hålla hela Hälsingland i ett järngrepp".

Hudikkalaset hålls under tre dagar i slutet av juli på Köpmanberget.

Plus: Hudikkalaset vill bli en av de bästa festivalerna: "Vi spänner bågen ännu mer"