Musik ska byggas utan skatter

I skatteparadis finns ofta förutsägbara tillgångar i stil med fastigheter, pengar, multinationella företags ditflyttade vinster, lyxjakter och privatflygplan.

Musikskatten i Engelska kanalen är däremot ett av de mer udda fynden i den enorma läckan Paradise Papers, som avslöjats i veckan.

Rätten till de 26 000 företrädesvis amerikanska låtarna hölls till 2014 på Jersey som inte har någon bolagsskatt. Hit gick pengarna varje gång The Trammps "Disco inferno" från 1976 spelades på radio, när Sheryl Crows "All I wanna do" från 1993 ljöd ur högtalarna på ett gym eller om John Denvers "Take me home, country roads" från 1971 strömmades på nätet.

Musikkatalog

Det finns en växande marknad för musikkataloger bland institutionella investerare som söker efter relativt pålitliga framtida intäkter, säger Chris Hayes, ekonom specialiserad på nöjesbranschen.

Musikkatalogen, med låtar från sju årtionden, ägdes av det irländska företaget FSMG med ett dotterbolag på Jersey. Dit sålde Sheryl Crow 2009 rätten till 153 av sina låtar från 1993-2008 för motsvarande cirka 110 miljoner kronor med dagens dollarkurs.

"Disco inferno" var katalogens främsta kassako, tycks det. 2009-2012 drog The Trammps låt in cirka 7,5 miljoner kronor i royaltyavgifter. Tvåan "Take me home, country roads" håvade in 4,5 miljoner och trean, "Somebody to love", mest känd i Jefferson Airplanes tappning från 1966, stod för 4,3 miljoner. Hela katalogen hade i genomsnitt intäkter på 37 miljoner kronor per år 2010-2012.

Siffrorna finns i dokument som läckt från juristbyrån Appleby, med kontor på Jersey, till Süddeutsche Zeitung. Den tyska tidningen delade med sig av den så kallade paradisläckan till TT, SVT och över 90 andra medieföretag via det internationella journalistnätverket ICIJ.

Global konsumtion

Musik konsumeras som bekant ofta globalt, men lagar som reglerar den kan variera nationellt, noterar Luiz Augusto Buff, en brasiliansk expert på musikbranschen.

Med så många internationella transaktioner är det logiskt att försöka hitta en effektiv skattestrategi, säger han.

Katalogen på Jersey såldes 2014 till Reservoir Media Management i USA för 304 miljoner kronor, en fjärdedel av värdet fem år tidigare. Varken Reservoir, FSMG eller Appleby har velat kommentera några uppgifter.

Vi vet inte om det gör Sheryl Crow glad att "If it makes you happy" från 1996 hamnade i ett skatteparadis. Artisten har avböjt att kommentera.

Vi får förstås heller aldrig veta om Bob Marley skulle stå upp för att hans rättigheter till "Get up, stand up" inte beskattades.