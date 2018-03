Madonna gör film om Sierra Leone-ballerina

DePrince övergavs av sin farbror i mitten av 1990-talet under inbördeskriget i Sierra Leone och blev utstött och vanvårdad på barnhemmet på grund av sin sjukdom vitiligo. Barnhemmet bombades, DePrince flydde till ett flyktingläger och blev slutligen adopterad av ett amerikanskt par.

Hon utbildade sig till dansare i USA, Sydafrika och Nederländerna och slogs mot rasistiska fördomar om svarta dansare. I dag är 23-åringen solist i den nederländska nationalbaletten.

"Michaelas resa berörde mig djupt både som konstnär och som någon som förstår motgångar. Vi har en unik möjlighet att rikta strålkastaren mot Sierra Leone och låta Michaela bli en röst för alla de föräldralösa barn hon växte upp tillsammans med", säger Madonna, som själv har fyra adopterade barn från Malawi, i ett uttalande.

Filmen ska heta "Taken flight", efter DePrinces självbiografi med samma namn från 2014, och blir superstjärnan Madonnas tredje långfilm som regissör efter "Filth and wisdom" 2008 och "WE" 2011. Manus skrivs av Camilla Blackett, som tidigare gjort tv-serier som "New girl" och "Fresh off the boat".

Michaela DePrinces liv har tidigare bland annat porträtterats i dokumentären "First position". 2016 medverkade hon även i Beyoncés musikfilm "Lemonade".