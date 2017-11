Louis CK stryks från gala

Den amerikanske komikern Louis CK anklagas för att ha sextrakasserat flera kvinnor.

Nu uppger tv-kanalen HBO att han inte ska medverka på en gala till förmån för människor med autism, "Night of too many stars."

HBO tar också bort alla komikerns tidigare projekt från sin betaltjänst.

Bolaget meddelar detta bara timmar efter uppgifterna i The New York Times, som skriver att Louis CK bland annat ska ha onanerat framför två kvinnliga komiker i samband med en komedifestival 2002.

Tidningen tar upp ytterligare tre fall, till exempel en kvinna som hörde hur Louis CK onanerade medan de hade ett telefonsamtal.

En talesperson för komikern har meddelat att han inte kommer att svara på några frågor.

FX Networks sänder flera program där han medverkar eller producerar. Bolaget uppger nu att det inte har några uppgifter om att komikern ska ha utsatt kvinnor för trakasserier, men att man ser allvarligt på dem och nu ser över relationen med honom. "Alla åtgärder kommer att vidtas för att skydda de anställda", skriver FX i ett uttalande.