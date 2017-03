Hudikkalaset presenterar ny scen – och fyra nya artister

Vad har Jireel, Rhys, Maria Hazell och Maja gemensamt? De är alla unga och aktuella i musikbranschen. Och de ska alla uppträda på Hudikkalasets nya scen Framtiden.

Läs mer: Hudikkalaset vill bli en av de bästa festivalerna: "Vi spänner bågen ännu mer"

Scenen Framtiden är en nyhet för årets Hudikkalas och den ska vara just för unga talanger och framtida storheter.

– Vi har en historia av att boka unga talanger precis i början av deras karriärer, till exempel Linnea Henriksson 2012, Zara Larsson och Tjuvjakt 2013 med flera. Nu får vi en scen där vi på riktigt kan utöva framtidsprofetia, säger Erik Ohlsson, festivalgeneral i ett pressmeddelande.

– Det känns superkul.

Mer om Hudikkalaset: Drömbokning till Hudikkalaset: "En av Sveriges absolut största och bästa artister"

Kort om de fyra unga artisterna som bokats till Framtiden:

Jireel är en ung rappare från Rågsved söder om Stockholm som på kort tid lyckats skapa sig ett namn på den svenska hiphopscenen. Han debuterade november 2015 med låten ”Här & Nu”.

Maria Hazell första singel heter “Say It Like You Mean It”. Under 2015 var hon nominerad till ”Rookie Artist of the Year”på Denniz Pop Awards. Hennes senaste singel “Debut” släpptes i höstas.

Låtskrivaren och artisten Maja Strömstedt, som går under artistnamnet MAJA, skrev sin första låt redan som sjuåring. Hon är aktuell med debutsingeln I WON`T SAY . Värt att nämna är också att hon har kopplingar till Hudiksvall genom sin mor Agneta Sjödin.

Den fjärde bokade artisten, Rhys, första singel heter ”Swallow Your Pride”. Den utnämndes till Veckans Add på P3 och nådde en miljon streams på mindre än en månad. Hennes andra singel ”Last Dance” beskrivs som en djärv poplåt med mycket energi och modern touch.

Hudikkalaset anordnas på Köpmanberget 28 och 29 juli. Det kommer att bli ett något större festivalområde och flera stora artister är bokade. Läs mer om vilka artister som är bokade i länkarna nedan.

Läs också: Favoritartister återvänder till Hudikkalaset: "Euforin kommer vara total"

Läs mer: Jerry Williams klar för Hudikkalaset: "Kommer hålla Hälsingland i järngrepp"

Läs även: Mellofinalisten Anton Hagman klar för Hudikkalaset

Mer om Hudikkalaset: Drömbokning till Hudikkalaset: "En av Sveriges absolut största och bästa artister"