Hälsingesonen Moto Boy nominerad till årets pop på Manifestgalan

Manifestgalan arrangeras av Svenska oberoende musikproducenter på fredagkväll på Nalen i Stockholm. I kategorin pop är polarelectronica duon Pikko nominerade. Duon består av Oskar Humlebo och hans fru Petra Fors. Pikko har funnits i tio år men gav ut musik officiellt för första gången förra året då de släppte EP:n Secret.

FAKTA / Nominerade till årets pop på Manifestgalan

The Radio Dept. – Running Out of Love

Farväl till ungdomen – Öronbedövande mörker

Frida Hyvönen – Kvinnor och barn

Pikko – Secret

