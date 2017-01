I dag kan Lassgård och "Ove" få Oscarsnominering – vi sänder live

14.18 svensk tid kommer de fem filmerna som slutligen tävlar om att bli bästa utländska film på den 89:e Oscarsgalan den 24 februari att avslöjas. Nio stycken är utvalda i en första fas, varav Sveriges bidrag "En man som heter Ove" är en. Under sändningen ringer vi Rolf Lassgård som spelar Ove i det som blivit Sveriges tredje största biosuccé någonsin.

"En man som heter Ove" har även chansen att få en Oscar för bästa mask. Bakom står Love Larson och Eva von Bahr som även tog hem en guldbagge under måndagen för insatserna i "Jätten" med Christian Andrén från Sandviken.

Läs mer: Rolf Lassgård om att gå från sexsymbol till surgubbe i "En man som heter Ove"

De nio nominerade filmerna är:

"Tanna", Australien

"Inte hela världen?" ("It's Only The End Of The World"), Kanada

"Under Sanden" ("Land Of Mine"), Danmark

"Min pappa Toni Erdmann" ("Toni Erdmann"), Tyskland

"The Salesman", Iran

"Kungens val" ("The King's Choice"), Norge

"Paradise", Ryssland

"En man som heter Ove" ("A Man Called Ove"), Sverige

"Mitt liv som zucchini" ("My Life As A Zucchini"), Schweiz