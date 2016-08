Framgångssagan för Rolf Lassgård fortsätter – "Ove" blir svenskt Oscarsbidrag

Filmen om den självmordsbenägne Ove bygger på Fredrik Backmans bästsäljare från 2012. Den nominerades till sex Guldbaggar och vann en, då Rolf Lassgård vann i kategorin bästa manliga huvudroll. Filmen blev ett riktigt framgångsfenomen efter premiären i fjol, då den lyfte hela den svenska biostatistiken under 2016:s första halvår.

I år har även svenska Lisa Ohlin har chans på en nominering genom att bli Danmarks bidrag i samma kategori. Hennes bioaktuella "Walk with me" är en av tre danska filmer som kandideras om att bli landets bidrag. I fjol var det Roy Anderssons "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron" som fick chansen att representera Sverige, men den klarade sig inte genom nålsögat till en slutgiltig nominering och det blev ungerska "Son of Saul" som tog hem priset.

För att kunna komma i fråga får en nominering ska filmen ha haft svensk premiär mellan 1 oktober 2015 och 30 september 2016. Varje land har möjligheten att lansera en Oscarskandidat, och därefter vaskar en jury i filmakademin i Hollywood fram de fem nominerade bidragen.

De slutgiltiga nomineringarna till nästa års gala presenteras den 24 januari. Galan hålls den 26 februari.

FAKTA: SVENSKA OSCARSBIDRAG

Den är tolv år sedan en svensk film nominerades i kategorin bästa icke engelskspråkiga film. Då var det Kay Pollaks "Så som i himmelen". Det är 33 år sedan en svensk film vann guldstatyetten i kategorin – det var "Fanny & Alexander" av Ingmar Bergman.

De senaste tio årens svenska Oscarsbidrag:

2016: "En man som heter Ove" (Regi: Hannes Holm)

2015: "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron" (Roy Andersson)

2014: "Turist" (Ruben Östlund)

2013: "Äta sova dö" (Gabriela Pichler)

2012: "Hypnotisören" (Lasse Hallström)

2011: "Svinalängorna" (Pernilla August)

2010: "I rymden finns inga känslor" (Andreas Öhman)

2009: "De ofrivilliga" (Ruben Östlund)

2008: "Maria Larssons eviga ögonblick" (Jan Troell)

2007: "Du levande" (Roy Andersson)

2006: "Farväl Falkenberg" (Jesper Ganslandt)

FAKTA: SVENSKA OSCARSHISTORIEN:

14 svenska filmer har blivit nominerade till en Oscar för bästa icke engelskspråkiga film. Tre har vunnit. Här är hela listan:

"Jungfrukällan" (regi: Ingmar Bergman, 1960, vinnare), "Så som i en spegel" (Ingmar Bergman, 1961, vinnare), "Kvarteret Korpen" (Bo Widerberg, 1964), "Käre John" (Lars-Magnus Lindgren, 1965), "Ådalen '31" (Bo Widerberg, 1969), "Utvandrarna" (Jan Troell, 1971), "Nybyggarna" (Jan Troell, 1972), "Ingenjör Andrées luftfärd" (Jan Troell, 1982), "Fanny & Alexander" (Ingmar Bergman, 1983, vinnare), "Oxen" (Sven Nykvist, 1991), "Lust och fägring stor" (Bo Widerberg, 1995), "Under solen" (Colin Nutley, 1999), "Ondskan" (Mikael Håfström, 2003), "Så som i himmelen" (Kay Pollak, 2004)

Fotnot: Svensk/danska "Pelle Erövraren" vann priset för bästa icke engelskspråkiga film 1988. Men den klassar Oscarsakademin som dansk.