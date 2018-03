Familjelivet förändrade Familjen

Efter att ha varit med i TV4:s "Så mycket bättre" 2014 var han tömd på energi. Kraften som egentligen skulle gå till den egna musiken, gick till tv-programmet, och därför tog det sex år för Familjen att slutföra fullängdaren "Kom". Under pausen har han bland annat producerat åt Tove Styrke, arbetat på Sveriges Radio - och ägnat sig åt papparollen.

När man blir förälder börjar man se världen genom sina barns ögon. Det är jättehärligt men man ser också allting som är snett, berättar han.

"Trött på mig själv"

Musiken fortsätter i samma typ av elektronisk pop, men låttexterna har förändrats. Istället för kärlek rör han sig mot tyngre ämnen, exempelvis flyktingkatastrofen.

Det har hänt mycket på sex år, i Europa och på Medelhavet. Alla historier jag har sett och hört har påverkat mig jävligt hårt, jag måste skriva om det. Jag hade inte kunnat göra ett album om ingenting, som jag gjorde förr, berättar han.

I "Kom" får Familjen hjälp av bland andra Peter Morén från Peter Bjorn and John, Bebban Stenborg från Shout Out Louds och spoken word-artisten Sabrina Ibenjellal. Den som lyssnar noga kan även höra Ola Salo köra till spåret "Alla färger du ska se".

Jag har börjat tröttna på mig själv. Det blir mer spännande när man tar in andra människor och ger dem företräde och plats, då blir det helt nya kombinationer och kemiska föreningar, säger Johan T Karlsson.

Protest mot SD

Redan nu har Familjen gett sig ut på en vårturné, och den här gången kommer han att spela låten "It began in Hässleholm" - något han tidigare har vägrat. Detta efter att Sverigedemokraterna spelat upp låten under en av sina partistämmor, i samband med att partiet fått flera betydelsefulla positioner inom Hässleholms kommun. Det var möjligt genom ett samarbete mellan Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och det lokala partiet Folkets väl.

Titeln "It began in Hässleholm" fick en helt ny innebörd. Jag ville inte spela den i protest och jag skämdes, berättar han.

Men på grund av skandaler inom Sverigedemokraterna avgick flera lokalpolitiker, samarbetet avbröts och nu beskriver Johan T Karlsson "It began in Hässleholm" som en triumflåt. Däremot fick han utstå hat från vissa håll efter utspelet.

Det var inte direkta hot, men jag har fått förklarat för mig vilken nolla jag är, att jag bara ska hålla käften. Det är ganska milda saker jämfört med vad det brukar vara. Jag har aldrig förr fått ta del av någonting sånt här, men jag har väl inte heller stuckit ut hakan innan, säger han.

TT: Är du rädd för fler reaktioner nu när du fortsätter att vara politisk?

Inte ett dugg. Det här är vad jag har inne i mig och som måste ut. Jag hoppas att jag inte bara predikar för kören och de redan frälsta.