Ex berättar om Macchiarini i dokumentär

Journalisten och tv-producenten Benita Alexander har gjort en dokumentär om sin före detta pojkvän, skandalkirurgen Paolo Macchiarini, rapporterar Sveriges Radio.

I "He lied about everything" berättar hon om deras, till en början, romantiska relation med middagar på lyxrestauranger och resor till Venedig och grekiska öar. Paolo Macchiarini ska även ha friat till Benita Alexander och fått henne att tro att påven skulle viga dem. Benita Alexander började så småningom förstå att det kirurgen berättade om sig själv och sitt liv inte var sant.

För Sveriges Radio berättar hon att hon skrev och varnade Karolinska institutet för Paolo Macchiarini innan SVT sände dokumentären "Experimenten" där hans forskning kring konstgjorda luftstrupar ifrågasattes.

"He lied about everything" har premiär den 14 februari på kanalen Investigation Discovery.