Elton John: "Jag försvinner inte"

I en intervju i amerikanska ABC News utvecklar Elton John onsdagens besked att han slutar ge konserter för gott. En 300 konserter, fem kontinenter och tre år lång världsturné ska kröna hans livekarriär.

"En storslagen sorti", säger den 70-årige världsstjärnan själv.

Jag är otroligt lycklig över att jag ska få resa runt hela världen och spela och tacka fansen, säger han i intervjun.

Familjen viktigast

Beslutet att sluta turnera beror på att John och maken David Furnish vill ägna sin tid åt sina två söner.

Innan barnen trodde jag att jag skulle turnera till jag dör. Men jag vill inte resa mer utan barnen. De behöver mig, och jag behöver dem mycket mer än turnerandet. Det är världens lättaste val, säger John.

Han kommer däremot inte lämna musiken helt.

Jag försvinner inte. Jag kommer fortfarande skriva musik, göra skivor och vara involverad i musikprojekt. Det är omöjligt för mig att inte vara det.

Elton John är en av världens mest framgångsrika artister och hans karriär sträcker sig över mer än fem decennier. Han har skrivit klassiska låtar som "I'm still standing", "Your song", "Candle in the wind" och "Rocket man", sålt över 300 miljoner skivor och vunnit fem amerikanska Grammys.

Avslutar i USA

Och det är just i USA som den brittiske artisten tänker göra sin allra sista spelning.

Det jag vill ska leva kvar efter den sista konserten är att jag gav folk en jäkla massa njutning och att låtarna ska leva vidare. Och det ska ske i Amerika eftersom det var här jag fick min stjärna (på Hollywood Walk of Fame, reds anm). Jag är så fäst vid det här landet och är skyldig det så mycket, så jag vill börja och avsluta här, säger han in intervjun.

Avskedsturnén "Farewell Yellow Brick Road", döpt efter skivan "Goodbye Yellow Brick Road" från 1973, drar igång i september i år och når Sverige och Scandinavium den 19 maj 2019.