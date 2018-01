De tävlar om dokumentärpris i Göteborg

Göteborgs filmfestival närmar sig och nu är det klart vilka filmer som tävlar om att ta hem årets Dragon Award i nordiska dokumentärklassen. Åtta dokumentärfilmer har nominerats till att vinna prissumman på 100 000 kronor.

"Den sommaren" av Göran Hugo Olsson, "Entrepreneur" av Virpi Suutari, "En bra vecka för demokratin" av Cecilia Björk, "Letters" av Marte Vold och Jero Yun och "The deminer" av Hogir Hirori tävlar i kategorin. Det gör även "Golden dawn girls" av Håvard Bustnes, "My heart belongs to daddy" av Sofia Haugan och "The distant barking of dogs" av Simon Lereng Wilmont har chans att vinna priset.

Priset delas ut den 3 februari. Filmfestivalen arrangeras mellan den 26 januari och den 5 februari.