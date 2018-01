Cranberries sångare Dolores O'Riordan är död

I ett uttalande till nyhetsbyrån Reuters säger hennes publicist, Lindsey Holmes, att Dolores O'Riordan avled plötsligt på måndagen i London där hon var för att spela in material. Publicisten säger även att O'Riordans familj är förkrossad över de tragiska nyheterna.

Enligt den irländska public service-kanalen RTÉ larmades polisen till ett hotell på måndagsmorgonen, och Dolores O'Riordan dödförklarades på plats.

Det irländska rockbandet The Cranberries är känt för låtar som "Linger", "Zombie" och "Dreams". Under en period då bandet hade paus släppte Dolores O'Riordan även två soloalbum, "Are you listening?" och "No baggage".

Dolores O'Riordan sörjs nu av fans på sociala medier. Hon hyllas även av Irlands president Michael D. Higgins, som säger i ett uttalande till Rolling Stone att han tar emot beskedet med stor sorg:

"Dolores O'Riordan och The Cranberries hade ett ofantligt inflytande över rock- och popmusik i Irland och internationellt".

Bland andra bandet Duran Duran och musikern Hozier har skrivit sina kondoleanser på Twitter. The Cranberries-medlemmarna Noel Hogan, Mike Hogan och Fergal Lawler skriver på bandets Twitterkonto:

"Vi är förkrossade över vår vän Dolores bortgång. Hon var en extraordinär talang och vi känner oss väldigt privilegierade att ha varit en del av hennes liv från 1989 när vi grundade The Cranberries. Världen har förlorat en sann konstnär i dag".