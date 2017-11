Bruno Mars stor vinnare på AMA-gala

Bruno Mars blev den stora vinnaren under nattens American Music Awards (AMA) i Los Angeles. Han fick ta emot sju priser, bland annat blev han utsedd till årets artist, årets bästa manliga artist pop/rock och årets bästa manliga artist soul/r'n'b.

Mars musikvideo till låten "That's what I like" blev även utsedd till årets bästa video.

Lady Gaga fick ta emot pris för årets kvinnliga artist under den tre timmar långa galan.

Kategorin årets samarbete gick till Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber för monsterhitten “Despacito". Den tidigare medlemmen i gruppen One direction, Niall Horan, blev utsedd till årets nykomling.

Diana Ross, 73, fick ta emot galans hederspris omgiven av flera familjemedlemmar uppe på scenen.

Det här handlar helt och hållet om kärlek. Det här säger allt, det här är min familj, sade hon.

American Music Awards har arrangerats sedan 1973. Pristagarna röstas fram av allmänheten.