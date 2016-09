Läs mer: Dragon Gate stänger – oklart vad som händer i framtiden

Ingenting på Dragon Gate verkar någonsin stå still.

– Mr Li har många idéer. Men vi har annat på gång innan det stora expocentret blir färdigt, säger Henrik Sundin som är museichef och konferensansvarig.

Vi befinner oss innanför den kinesiska muren som löper runt det mystiska sagoslottet mitt i den svenska barrskogen. Paradvåningen är liksom det mesta på Dragon Gate inte riktigt färdigt. Men Henrik Sundin pratar entusiastiskt om Dragon Gate som ett pågående försök att skapa en kulturell mötesplats mellan öst och väst.

Men högt där ovanför marken känns svaret om kulturell mötesplats otillräckligt.

Vem är den där Mr Li, vars vision och ande är ständigt närvarande men rör sig undflyende bakom språkrör och i Dragon Gates irrgångar?

What is he building in there, somTom Waits sjunger och tusentals förbipasserande motorvägsbilister undrat de senaste åren?

– Mr Li är en blyg man med många visioner och idéer. Man förstår att han har blivit så oerhört rik, svarar Henrik Sundin innan vi tar hissen nedåt genom hotellet.

Historien om Dragon Gate började 2004. Mr Li, miljardär på en kolbaserad myggbrännare köper det överdimensionerade hotellet Älvkarlen i det svenska myggriket.

Grundliga feng shui-analyser visade för Mr Li att platån intill Dalälven var mycket harmonisk. En vis man hade dessutom sagt att Mr Li hade mycket värme i kroppen och att den svenska kylan gav balans.

– Han tycker om lugnet här i Norrland. Det är inte så mycket stress och han tycker också om den svenska personligheten, säger Dragon Gates vd Kenny Li, som utan att ha varit släkt har känt Mr Li i tio år.

Mr Li, som har en bostad i Bergshamra norr om Stockholm, hade storslagna planer. Dragon Gate skulle bli ett svensk-kinesiskt handelshus och kulturcentrum. Byggnaden skulle prydas med en 300 meter lång draksvans, i planerna fanns också en kinesisk stad, världens största Buddha staty och en livs levande panda.

Kenny Li berättar att draksvansen och den kinesiska staden Dragon City finns kvar i planerna, trots ett lite felaktigt konkursmeddelande förra veckan. Det var Mr Lis förre kompanjon James Shi som gått omkull, men han hyrde bara lokaler på Dragon Gate.

Istället fortsätter verksamheten som vanligt och det närmaste målet är istället att öppna hotellet.

– Där kan gästerna välja mellan 56 unika rum, symboler för Kinas 56 folkslag. Mr Li har bestämt upplägget och har ritat hotellet själv. Sedan har arkitekter förverkligat Mr Lis estetik. Hotellet ska bli navet i Dragon Gate och blir ett mycket viktigt inslag. Mr Li har för övrigt ritat alla byggnader på Dragon Gate, säger Henrik Sundin.

Vi stiger ut ur hotellhissen som är kvar sedan 80-talet och Älvkarlens tid.På markplan lämnar vi visionerna och stiger ut i det Dragon Gate som Mr Li hittills faktiskt byggt.

Henrik Sundin vet inte exakt vad det kostat, ”det är Mr Li som betalar” men mellan 100 och 150 miljoner gissar han, och då har projektet på sin höjd kommit halvvägs.

Omsättningen behöver vara nio miljoner för ett nollresultat och det förväntar sig Henrik Sundin redan i år.

– Mr Li har inte sagt någon övre gräns på sin budget. Det är ju en lite ovanlig arbetssituation, konstaterar han medan vi passerar en presentshop med kinesiskt hantverk, några dalahästar,pärlhalsband och uppblåsbara badbåtar i plast.

Efter en trög morgon börjar klockan närma sig tolv och på den tidigare övergivna parkeringsplatsen står ett30-tal bilar. Turister svettas på huvudtorget, en lite kitchig avbildning av Himmelska fridens torg i miniatyr,enligt Mr Lis vision. Runt torget löper kinesiska muren. Stenarna har transporterats hit från Kina, över 80 procent av allt byggmaterial och till ochmed arbetarnas skottkärror kommer därifrån.

Mitt på torget har Mr Li placerat Guanyin, medlidandets och nådens gudinna, och två stora färglada hoppborgar i plast för barnens skull, utformade som en drake och en grön kinesisk bergskedja.

Intill den jättelika Guanyinstatyn står systrarna Britt Berling och IngerCarlsson från Stockholm. Likt många turister är de mycket entusiastiska över vad de ser.

– Vi har åkt förbi i många år och undrat vad det är, det är ju liksom lite mystiskt. Men det här är ju fantastiskt. Vilka byggnader och vilket torg, säger Britt Bergling.

– Så här storslaget är det inte ens i Thailand, säger Inger Carlsson och känner på sockelns stenrelief.

Då har systrarna på väg till Vilhelmina ändå inte sett kronan på verket: 176 terrakottasoldater, repliker från armén som tillverkades under 300-talet före kristus för att vakta kejsare Qins grav. Kompaniet på Dragon Gate i södra Norrland är den största replikaarmén som originalmuseet i Xi’an hittills har återskapat.

Nu står den i en kinesisk borg intill en svensk Preem-mack.

– Repliker av soldaterna måste göras av hantverkare från Xi’an. Sådana är reglerna. Efter att förra vd:n tog ett par av dem till en busskonferens i Göteborg kom det 70-80 busslaster på två månader så de är väldigt populära, säger Henrik Sundin.

– Idag är Kina en stormakt, men det har Sverige också varit. Världen förändras men vi kan lära oss mer genom att låta Kinas och Sveriges historia spegla sig i varandra.

Tankarna virvlar runt i värmen. Vad är man egentligen med om på Dragon Gate mellan ett ofärdigt kinesiskt hotell, paradvåning, souvenirshop, relaxavdelning och museum med 176 terrakottasoldater, omgärdade av kinesiska muren bredvid E4, på en slänt nära Älvkarleby, intill Dalälven i södra Norrland?

Fram träder en bild av en kinesisk myggbrännarmiljardärs personliga monument, och oavsett Henrik Sundins misstro mot IKEA:s produktkvalité saknar jämförelsen med möbeljätten inte beröringspunkter.

Dragon Gate liknar tanken att Ingvar Kamprad gett sina estetiska och altruistiska visioner spelrum och i utmärkt hantverk byggt en modell avDrottningsholms slott, lagt Visbymuren runt om, kryddat med Carl Millesstatyer på slottsgården, en restaurang med smörgåsbord och ostkaka, byggt en replik av Elmia, och med gott syfte sagt att: detta är mitt Sverige.

Projektet skulle vara storslaget, stereotypt, mystiskt och besynnerligt på samma gång.

Henrik Sundin är ändå en entusiastisk guide, som pratar om mötet mellan två länder och att skalet nu börjar fyllas med innehåll.

– Jag tog jobbet 2008 och visst vore drömmen att allting var klart. Men nu är det så här, av olika skäl har bygget försenats. Precis som Kenny Li sa, så har vi börjat rätta till problemen med lönerna, byggsäkerhet, bygglov etcetera. Mr Li och hans fru Liuying Chen har förstått att ska man bygga i Sverige måste man följa reglerna. Annars tar allting väldigt mycket extra tid, som Kenny förklarade. Det var mycket kommunikationsproblem med det gamla bolaget. Det nya har en svensk ledning och förstår bättre vilka reglersom gäller. Man kan kalla den gamla situationen en kulturkrock.

Och någonting kanske är på gång efter en krånglig start. Senaste tiden har Dragon Gates vision börjat spridas i medierna och saker börjar, enligt Henrik Sundin, att hända.

– Tidningar och teve hör av sig. Jag har varit på skolorna i Gävle och berättat om vår kung fu-skola i shaolintemplet med en kinesisk mästare. Flera ungdomar har kommit hit och prövat. IOGT-NTO har varit här liksom flera pensionärsgrupper. Det är viktigt att synas och bli en del av samhället, och den rollen börjar Dragon Gate få nu, precis enligt Mr Lis vision. Dragon Gate är inte längre bara en byggnad.

Solen står i zenit när vi lämnar Himmelska fridens torg och passerar huvudporten.Där sitter Jasmine från Gävle. I år sommarjobbar hon som entrévärd på Dragon Gate.

För säkerhets skull, i ett sista försök passar vi på att fråga om hon träffat MrLi, vem han är och om hon kan intyga att han verkligen finns.

– Jodå, han är här ibland. Han kommer i en grå minibuss och brukar gå runt på torget. Han verkar vara en man med många idéer och visioner, svarar hon.

