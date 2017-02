Alla resultat från Rally Näsviken

Nedan finner du fullständig resultatlista från Rally Näsviken, den andra deltävlingen i Hälsingeserien.

4wd: 1) Stig Andervang, Almunge MK, Ford, 19.49,7, 2) Pär Swedh, SMK Hälsinge,Subaru, 20.02,6, 3) Magnus Mellquist, SMK Söderhamn, Mitsubishi, 20.04,7, 4)Göran Lindström, Huddinge MK, do, 20.05,5, 5) Kenth Östlund, Hedesunda MK, do,21.17,6.

2wd A-förare: 1) Jari Liiten, Sandvikens MK, Ford, 20.30,2, 2) Stefan Hedström, SMKHälsinge, Citroen, 20.36,0, 3) Eddie Lundqvist, Sandvikens MK, Ford, 20.40,4,4) Fredrik Jansson, Rasbo MK, Seat, 20.45,0, 5) Tobias Söderqvist, AMF Årsunda,Volvo, 20.48,3.

B-förare: 1) Fredrik Persson, Ljusdals MS, Toyota, 20.07,2, 2) Fredrik Borg,SMK Hälsinge, Volvo, 20.22,1, 3) Joel Persson, Ilsbo MK, Volvo, 20.46,5, 4)Niklas Albinsson, Fredriksbergs MK, Golf, 21.21,2, 5) Mats Zetterman, LjusdalsMS, Ford, 21.36,1, 6) Tommy Andersson, SMK Hälsinge, Toyota, 21.45,0, 7) TimJoons, Skutskärs MS, BMW, 21.46,3, 8) Anders Hedström, SMK Hälsinge, Citroen,22.13,8.

C-förare: 1) Peter Schylberg, Härjedalens AK, Opel, 22.25,4, 2) Patrik Fahlén,Mälaröarnas MK, Ford, 25.09,9.

Appendix K/Grupp H 1966-74: 1) Peo Berglund, Sandvikens MK, VW, 23.15,4, 2) Fredrik Ros, SMK Sundsvall,Chevrolet, 24.36,7, 3) Bengt Johansson, Ljusdals MS, Golf, 26.35,1.

VOC/Grupp F/Grupp N 0-1400 cc A/B-förare: 1) Jukka Latvasalo, Eskilstuna MK, Volvo, 22.22,9, 2) Mattias Engvall,Skutskärs MS, do, 22.33,6, 3) Jonas Edlund, Ilsbo MK, 22.34,0, 4) DagLundqvist, Sandvikens MK, do, 22.44,1, 5) Patrik Lindberg, Hedesunda MK, do,23.3,4…8) Fredrik Basth, SMK Hälsinge, Polo, 23.39,5.

C-förare: 1) Jonas Wallin, Krokoms MK, Golf, 22.50,3, 2) Niclas Eriksson, RasboMK, Volvo, 24.04,7, 3) Agnes Larspers, Hedesunda MK, do, 27.20,1.

Grupp E A/B-förare: 1) Anders Wimark, SMK Söderhamn, Honda, 22.58,1, 2) Mattias Svedberg, Bollnäs MK, Golf, 22.59,3, 3) Magnus Lövgren, Sandvikens MK, Opel, 23.16,4,4) Mats Engvall, Skutskärs MS, Golf, 24.19,4, 5) Mikael Persson, Ilsbo MK, do,25.17,4.

C-förare: 1) Niklas Thyr, SMK Hälsinge, Golf, 23.51,5, 2) Magnus Hansson, SMKDala-Falun, do, 24.15,8, 3) Staffan Andersson, Sandvikens MK, BMW, 24.18,2, 4)Lars-Olov Sundquist, Ljusdals MS, Saab, 26.57,1, 5) Anders Bohjort, SandvikensMK, Opel, 28.05,8, 6) Julia Nässelqvist-Wikström, Skutskärs MS, Golf, 28.45,3.

Ungdom: 1) Filip Borg, SMK Hälsinge, Volvo, 23.15,0, 2) Dennis Lundberg, GestrikeRT, do, 24.01,1, 3) Marcus Persson, Sandvikens MK, do, 24.52,8, 4) AdamWestlund, Gestrike RT, do, 25.04,7.