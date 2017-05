Marcus Ericsson reaktion efter jättemissen: "Nej, det var ju inte så bra ..."

Sist eller näst sist i varenda tidsträning och kval under dagarna i Monaco.

Men i racet höll Örebroföraren Marcus Ericsson tungan rätt i munnen och var efter 65 av 78 varv på väg mot att föra sin långsamma Sauberbil upp genom fältet mot vad som skulle ha blivit en tolfteplats – om inte Ericsson gjort ett ödesdigert misstag.

Det började med att Ericssons teamkompis Pascal Wehrlein, som låg två placeringar bakom honom, på det 60:e varvet blev påkörd av Jenson Button i högersvängen in mot den klassiska tunneln. Wehrleins bil välte, landade på sidan, och kanade in med ovansidan före i muren. Det såg otäckt ut – även om Wehrlein några minuter senare kunde ta sig ur bilen oskadd – och säkerhetsbilen kom ut på banan.

Ericsson och de andra varvade förarna fick då, som brukligt är, chansen att köra om hela kön och säkerhetsbilen för att "ovarva" sig. Och det var då – när Ericsson skulle passera säkerhetsbilen – som han gjorde sitt misstag. Med kalla bromsar och kalla däck och på utsidan av säkerhetbilen genom Sainte Devote-kurvan lyckades Ericsson inte få bilen att svänga alls, utan brakade rätt in i muren. Vad han tänkte exakt just då?

– "Nej, det var ju inte så bra", säger Ericsson till Viasat och ler snett.

Sedan förklarar han för tv-kanalen vad som orsakade incidenten:

– Jag hade problem med bromsarna under säkerhetsbilen. De gick alldeles för varma, och jag var tvungen att få ned temperaturen på dem – och då tappade jag däcken helt. När jag inte kunde använda bromsarna på tre–fyra varv bakom säkerhetsbilen så gick temperaturen ur däck och bromsar och allting, och när jag skulle försöka gasa igen så var det som at köra på is. En kombination av tre faktorer – bromsar, däck och mitt misstag – gjorde att det blev som det blev.

LÄS MER (PLUS): Så var Monacos GP – varv för varv

Ericsson race var så långt prickfritt. Han startade från 19:e ruta efter att ha varit långsammast av alla i kvalet, men hade inga bekymmer att hålla ex-världsmästaren Jenson Button, som tvingades starta från depån efter motorbyte, bakom sig, och via en lyckad depåstrategi tog han sig förbi teamkompisen Wehrlein. Nico Hülkenbergs växellådshaveri och Esteban Ocons punktering gjorde att Ericsson var uppe på 16:e plats när han kraschade – och han hade blivit tolva i mål om han bara hade hållit sin banposition eftersom fyra av bilarna framför försvann under de 13 sista varven.

– Det var ett bra race. Vi har varit långsammast hela helgen, och var det fortsatt även i dag, men jag tycker att jag fick ut det jag kunde ur bilen, min strategi fungerade bra och jag lyckades ta mig förbi Pascal. Vi var helt enkelt för långsamma för att ta poäng, tyvärr, men annars tycker jag att det var en bra insats, säger Ericsson till Viasat.

Men allt förstördes alltså av kraschen, och Sauber, som gjorde bästa racet på två år i Barcelona senast, tvingades lämna Monaco med två trasiga bilar efter en helg där ingenting egentligen fungerat.

– Vi måste försöka analysera och förstå varför vi varit så pass lång efter den här helgen. Eftersom vi hade en så bra helg i Barcelona måste vi försöka förstå vad som gick snett den här helgen så att vi kan slå tillbaka och vara mer konkurrenskraftiga i Kanada om två veckor, säger Ericsson.

LÄS MER: Marcus Ericsson kraschade – när han körde om säkerhetsbilen: "En dundertabbe"

Ferraris Sebastian Vettel vann Monacos GP efter att, precis som Ericsson, ha väntat ut sin pole position-startande teamkompis Kimi Räikkönens depåstopp. På samma sätt passerade Red Bull-föraren Daniel Ricciardo Mercedes Valtteri Bottas i kampen om tredjeplatsen.

För Vettel innebar segern att han drygade ut rejält i VM-ledningen, eftersom tvåan Lewis Hamilton, Mercedes, bara blev sjua efter kvalmissen som gjorde att han startade först från 14:e ruta. Vettel leder nu formel 1-sammandraget med 25 poäng efter sex av 20 race. Ericsson ligger på 17:e plats, som två av de sju förare i årets VM-serie som ännu inte tagit poäng.