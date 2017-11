Tre kulturtips i helgen: Dracula, filmfest och konstutställning

Lagom till Halloween har Dracula urpremiär på Kungliga Operan. Ett verk komponerat av Victoria Borisova-Ollas. På fredag direktsänds den bland annat till biograferna i Bergsjögården och i Iggesunds Folkets hus.

Filmfest i Kilafors biografteater med start fredag. En tre dagar lång filmfest fylld med filmer du kanske inte hunnit se, som "The Square" eller "Den lille prinsen". På lördag kväll blir det visning av Johan Bodells skräckfilm "A night in the cabin".

På lördag är det vernissage för konstutställningen The new light, på Storgatan 8 i Bergsjö. Stora Cirkel förening har haft workshops för ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund som tecknat, målat och skapat skulpturer.