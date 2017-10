Tre kulturella tips under höstlovet

Höstlov innebär många spännande aktiviteter för skollediga. Filmstigen hos Konstkraft Ljusne bjuder in dig mellan 12 och 19 år att under en vecka, med start på måndag, lära dig allt du behöver veta för att spela in en egen film.

Folkmusik. På tisdag bjuder Bergsjö bibliotek in till en kväll i folkmusikens tecken för hela familjen. O´tôrgs-Kaisa och Håkan Lidén spelar och berättar om spelmän i Nordanstig.

Glenn Miller Orchestra kommer till Kulturhuset Glada Hudik på tisdag kväll. Bandet bjuder då på en hyllning till 14 av de främsta storbanden från swingepoken. Det bjuds på musik av Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Gene Krupa, Artie Shaw och många fler från den här tiden.