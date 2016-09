Här är föreställningarna i Hälsingland du inte får missa

Teaterhösten i Hälsingland

Med reservation för ändringar och tillägg

BOLLNÄS

2/9: "Maria Johansdotter", Träkyrkan Bollnäs

22/10: "Vill va me", Kulturhuset, Peter Stormaresalen

ytterligare en föreställning, "Klick", planeras under hösten

HUDIKSVALL

30/9: "Fäboland", Tingshuset, Delsbo

2/10 +30/10: "Gycklar-Jörgen" Mohlén, Tingshuset, Delsbo

24/10: "Vit kanin Röd kanin", Svanbackens strandhotell, Delsbo

11/11: "Dagbrott", Bjuråkers Bygdegård

23/11: "Nina – a story about me and Nina Simone", Kulturhuset Glada Hudik

LJUSDAL

27/9: "Fäboland", Träteatern, Stenegård

26/10: "Främling" (om Bert Karlsson), Slottegymnasiets aula

9/11: "Dollywood", Slottegymnasiets aula

30/11: "Stå upp! 45 Plus!", Janus Bistro, Ljusdal

NORDANSTIG

10/9: "Jorden runt med Daff Daff", Hasselagården

29/9: "Föreställningen om Torgny Lindgren och Skräddar-Molins berättelser", Älgeredsgården

8/10: "Lill-Tarzan", Folkets Hus, Stocka

19/10: "Små äktenskapliga brott", (Teater Västernorrland), Blå Grodan, Gnarp

8/11: "Dollywood", Bergsjögården

OVANÅKER

25/9 "Ska vi va?", Godtemplargården/IOGT, Alfta

29/9: "Fäboland", Grängsbo Bygdegård

11/10: "Hemlängtan", Johannesgården, Alfta

10/11: "Dollywood", Folkets Hem, Edsbyn

SÖDERHAMN

28/9: "Elvis Presley & Janis Joplin", Söderhamns Teater

14/10: "Tjärdalen", Söderhamns Teater

23/10: "Vit kanin Röd kanin", Kulturens Hus, Ferdinand

9/11: "Äta själv!", Söderhamns Teater

10/11: "Dagbrott", Östanbogården

24/11: "Nina – a story about me and Nina Simone", Söderhamns Teater