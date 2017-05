Sören Jonsson tar emot besökare i Öppen ateljé 2017: "Måleri är som medicin för mig"

Under 23 år, varav åtta år i Lions clubs regi, har konstnärer och hantverkare i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner öppnat sina ateljéer under Kristi himmelsfärdshelgen. I år är de extra många. Hela 42 deltagare har anmält intresse att medverka under hela eller delar av helgen, varav 18 i Nordanstig.

När jag läser deltagarlistan är de allra flesta välkända konstnärer och hantverkare i norra Hälsingland, även om inte alla varit med just i konstrundan. Per Sonerud, skivbolagsdirektören och låtskrivaren som på senare år hittat tillbaka till måleriet, bjuder i helgen in besökarna till Skålbovägen i Hudiksvall. Med den produktionstakt han håller, lär det finnas en hel del nytt och spännande att titta på i ateljén.

En annan nykomling i detta sammanhang är Sören Jonsson i Funsta, Forsa. Den som åkt 84:an har nog sett hans stora älgskulptur på tomten. Men det han helst vill visa är målningarna. I och utanför garaget kommer han att hänga en del av sina oljemålningar. Det är framför allt naturbilder.

– Viktigast för mig i mina målningar är stämningen och ljuset, säger Sören Jonsson.

Men han har också en humanistisk dimension i sina verk.

–Jag blir upprörd över hur vi behandlar folk från andra länder, förklarar han framför några afrikanska motiv. Även miljöfrågor, vad vi gör med vår jord, inspirerar till tavlor, liksom pointern Vilda som han ofta jagat tillsammans med.

Under förra årets konstrunda hittade en hel del besökare fram till Sören Jonssons gård trots att han inte fanns med i den officiella listan. I år är det det lila och gula band som visar var man ska svänga av.

–Måleri är som medicin för mig, säger han, som just nu genomgår en tuff vårdbehandling.

En del skulptur blir det också emellanåt. Älgen på tomten och Järvsöfax-skulpturen i all ära, men för tillfället är det en modell av en spitfire som tar form.

–Det är flygplanet som räddade Europa från Hitler.

Även i Nordanstig finns det några nya namn med. En av dem är Helena Sundgren, som bor och verkar i Stockholm men har sommarboende i Bergsjö.

–Jag är bild- och slöjdlärare och har varit med i olika konst- och hantverksgrupper och ställt ut i både Stockholm och på Gotland, men detta är första gången i Hälsingland, säger Helena Sundgren, som nu öppnar huset i Fiskvik för besökare. Där kommer hon att visa framför allt måleri men också en del textil och skulptur. På samma plats hänger Annika Sohlén sina målningar.

Ny deltagare i Nordanstig är också Barbro Rigardt i Gnarp, som hobbymålat till och från under många år. Nu ställer hon ut sina verk tillsammans med Ulla-Britta Hill i Kulturkapellet i Sörfjärden.

ÖPPEN ATELJE 2017

Pågår: 25–28 maj

Varje besöksställe markeras med skylt och gula och lila tygband. Några deltagare deltar bara två av de fyra dagarna.

Samarbetspartner är Lions club i Hudiksvall som också står för ett konststipendium till ungdom i kommunerna som planerar att fortsätta studera konst efter gymnasiet.

Det arrangeras också en bussresa till de öppna ateljéerna på fredag 26/5.

Medverkande konstnärer

Hudiksvall: Anders Malm, måleri, Stensråvägen 27, Fiskeby; Per Sonerud, måleri, Skålbov 21, Hudiksvall; Moa Wallin, måleri, RAMAX, Djupegatan 31, Hudiksvall; Lisette Boman, måleri, Kronobodg. 5, Hudiksvall; Sören Fagerlund, måleri, Tingsvägen 16, Hudiksvall; Christina Kluge, textil, Bagargatan 15, Hudiksvall; Barbro Wahlqvist, keramik, kläder, måleri, Idrottsvägen 10, Iggesund; Britta Nenzén, textil, väskor, smycken, Idrottsvägen 15, Iggesund; Ulla Florén, keramik, Brudvägen 11, Långviken; Kristina Jeanjour, Norrviksta 15, Forsa; Margareta Erwald, keramik, Högs Hallsta 51; Eva Ellingsen, textil, Tåsta 53, Hög; Frägsta Hälsingegård, mat & café, Frägsta 65, Näsviken; Kajsa Gustavsson, keramik, måleri, Hillensvägen 22, Näsviken; Hanna Enander, måleri, smycken, Hillensvägen 22, Näsviken; Barbro Svensson Löfstedt, silversmide, Hillensvägen 38, Näsviken; Sören Jonsson, måleri, Funsta 68, Forsa; Marianne Eriksson, textil, Nyåker 48, Bobygden, Delsbo; Ann Envall, måleri, skulptur, Vitterarv 306, Bobygden, Delsbo; Eva Ljungdahl, måleri, grafik, Glombo 110, Bobygden, Delsbo; Maria Österberg, silversmide, Glombo 110, Bobygden, Delsbo; Emelie Markgren, måleri, Knutslundavägen 18, Delsbo; Nora Boestad, måleri, Norrlia 502, Bjuråker; Åsbergsstolen Eva Löfgren, trä, Björsarv 3, Bjuråker.

Nordanstig: Jonas Pettersson och Sofie Weijosdotter Pettersson, måleri och grafik, Langsbo 11, Hassela; Helena Sundgren och Annika Sohlén, måleri, Fiskvik, Bergsjö; Rose-Marie Klintman, måleri, Oxelvägen 7. 820 70 Bergsjö; Gun Forssell Spång, textil, Håniksvallen 382, Bergsö; Alaire Lindström, måleri, Häggviken 341, Jättendal; Janina Stoor, måleri, Byn 413, Gnarp; Ulla-Britta Hill, måleri, Gräftgränd 5, Gnarp; Barbro Rigardt, måleri, Hammarbacken 14, Gnarp; Gunilla Schelin, glasfusing, smycken, Grönviksvägen 11, Mellanfjärden; Mia Sjölund, läder, Grönviksvägen 11, Mellanfjärden; Birgitta Larsson, måleri, Lindstagatan 10, Jättendal; Eivor Nord, Lindstagatan 10, Jättendal; Helena Henning Bernmyr, keramik, skulptur, Galleri Perjens, Nordanå, Nygården 42, Harmånger; Ulla Winblad, textil, Röstavägen 15, Harmånger; Sture Hansson, smide, Forssa 118, Harmånger; Lena Friberg, keramik, Vattrång 70, Harmånger.