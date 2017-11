Musikaliska kulturtips i helgen

Den nyreparerade Steinwayflygeln i Kulturhuset Glada Hudik är äntligen klar för återinvigning på fredag. Det blir de framstående pianisterna Terés Löf och Johan Ullén som bjuder på två- och fyrhändiga smakprov av Bach, Brahms, Chopin, Casella och Alkan.

Det svänger rejält på kulturhuset i Bollnäs på lördagen när elever vid folkhögskolans jazzlinje bjuder alla små på en kul föreställning.

Meta Roos tillsammans med fyra musiker bjuder på en hyllning till Ella Fitzgerald – the first lady of jazz på söndag. Det sker på First Hotel Statt i Söderhamn. På lördagen ges Mozarts Requiem i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn, med kyrkokör, orkester och solister.