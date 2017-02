Vår jazzrecensent kapitulerar: "Rigmor Gustafsson är alltid mitt i musiken"

Tisdagskvällens konsert – den första på en lång Norrlandsturné – i Hudiksvalls kulturhus, öppnar hon med våghalsig scatsång, till synes helt utan nerver. Och vi i den månghövdade publiken (rader av extrastolar får ställas in) innesluts ögonblickligen i det storartade musikaliska flödet.

Man borde förstås ha varit beredd, det är ju inte första gången, precis. Men själv hade jag av någon anledning, under promenaden till spelningen, fyllts av pessimistiska tankar kring just de rutinerade jazzvokalisternas valmöjligheter när alla standardlåtar och evergreens är avbetade (och inspelade). Vi i publiken kan ju vara nog så svårflörtade när det handlar om artisternas egenskrivna material – står de sig verkligen gentemot de fantastiska hantverken från förra seklets första hälft? De som vi ju dessutom känner igen och lärt oss älska genom åren?

Med sin tätt samspelta trio (Jonas Östholm piano, Martin Höper bas och Chris Montgomery trummor) i ryggen, ger Rigmor Gustafsson omgående svar på tal. Hennes egna kompositioner – några från senaste plattan ”When you make me smile” – äger såväl omedelbarhet som fräck originalitet. Texter som tar sig an kärlekselände med frejdigt jävlar anamma, ges en närmast ystert storsvängig musikdräkt. Med massor av humor, som kabaré-touchen i ”Woke up on Sunday”.

Att Rigmor Gustafsson därtill har ett gott öga till den store Michel Legrand, visste vi ju redan, och ”Love makes them changes” blir kvällens verkliga bluesstänkare. Däremot har jag aldrig förr hört någon våga sig på ”Wuthering heights”, genombrottet för Kate Bush för nästan 40 år sen. Naturligtvis sitter den. Precis som ”Over the rainbow”, där rösten titt som tätt levererar enskilda toner som i sig själva bara är obegripligt vackra.

Inte ens när bandet tar sig an ”Den första gång jag såg dig” i en fullständigt avig rytmdräkt, hinner jag mer än tänka att så här kan man väl ändå inte göra, förrän det dansanta svänget besegrar allt motstånd.

Inför den musikaliska självklarheten hos Rigmor Gustafsson och hennes spelkompisar kommer alla invändningar på skam. Bara att kapitulera.

