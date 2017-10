Rockpionjären Fats Domino har avlidit: "Har influerat artister som Elvis Presley och The Beatles"

Sångaren och pianisten somnade in i sitt hem i New Orleans omgiven av vänner och familj, enligt hans dotter.

Fats Domino slog igenom i slutet av 40-talet med låten "The fat man". Men det var under 50- och 60-talet som han hade sina största framgångar med hitar som "Ain't that a shame", "Blueberry hill", "I'm walkin'" och "Red sails in the sunset".

Domino anses vara en viktig pionjär inom rockgenren och har influerat artister som Elvis Presley och The Beatles. När tidningen Rolling Stone listade de största artisterna genom tiderna hamnade Fats Domino på plats 25.

–Han är verkligen ett av de stora namnen. Han har väldigt många hits och har inspirerat väldigt många. Elvis Presley har sjungit flera av hans låtar, säger musikjournalisten Stefan Wermelin till TT.

Sångaren har sålt över 65 miljoner album och blev 1986 en av de första att väljas in i Rock and roll hall of fame. Året därpå prisades han med Lifetime achievement award på Grammy-galan. 1998 fick han ta emot National medal of arts av den dåvarande presidenten Bill Clinton.

–Den svarta musiken på 70-talet var väldigt ekivok. Fats Domino var en sådan som även nådde ut till vita. Han anpassade musiken, gjorde den mer familjevänlig. Det var trevlig musik, säger Stefan Wermelin.

Fast Domino blev 89 år gammal.