Kulturkvinnan: Banbrytande rocklegendar

"Den här nya musiken de kallar för rock 'n' roll – den har jag spelat i flera år", säger den amerikanska sångaren och gitarristen Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) i en intervju med tidningen Daily Mirror år 1957.

Hennes musik och unika gitarrspel, en blandning av blues, jazz och gospel, fick Little Richard att bli musiker. Jimi Hendrix har sagt att han ville spela som Sister Rosetta Tharpe och låten "Strange things happening every day" från 1944 beskrivs som en av de första inspelningarna av rock 'n' roll.

Sister Rosetta Tharpe var en pionjär och en av de första gospelartisterna att nå kommersiell framgång. Men en sökning på hennes namn på svenska Wikipedia resulterar i en artikel på åtta rader.

"Unikt sväng"

– Hon hade en unik gitarrstil och ett unikt sväng – hon "bändade" som blues- och jazzartisterna och plockade som gospelartisterna. Lyssnar man på Chuck Berry låter det väldigt likt. Men det är han som får kredd, säger musikern och musikläraren Anna Edström som föreläser om kvinnor i musikhistorien som oförtjänt blivit undanskymda.

– Hon var en stark personlighet, en superstjärna. På sitt tredje bröllop hade hon 25 000 betalande gäster.

Trots hennes betydelse för musikhistorien hamnade inte Sister Rosetta Tharpe i historieböckerna. Och när hon 58 år gammal dör av en stroke begravs hon utan gravsten.

Ny historieskrivning

De senaste tio åren har hon dock börjat få upprättelse. 2007 kommer en biografi, "Shout, sister, shout" och samma år blev hon postumt invald i Blues Hall of Fame. 2008 hålls en konsert för att samla in pengar till hennes gravsten. 2011 sänder BBC dokumentären "Sister Rosetta Tharpe: The Godmother of Rock & Roll" och 2015, när hon skulle ha fyllt 100 år, uppmärksammas hon i flera artiklar, även i Sverige.

Fler och fler får upp ögonen för henne och det märks. Det sprids klipp och låtar och man tar del av historien på ett annat sätt i dag, det är inte bara utifrån historieböckerna, säger Anna Edström.

Fakta: Sister Rosetta Tharpe

Levde: Född 1915 i Cotton Plant, Arkansas, USA. Död 1973 i Philadelphia, Pennsylvania.

Karriär: Sjöng och spelade i kyrkor och på evangeliska konvent runtom i USA från att hon var fyra år. 1938 när hon var 23 år lämnade hon det livet och flyttade till New York år 1938. Där spelade hon in fyra låtar för skivbolaget Decca Records: "Rock me", "That's all", "My man and I" och "The Lonesome road". Det blev succé och gjorde Sister Rosetta Tharpe till en av de första gospelartisterna att nå kommersiell framgång. 1944 spelade hon in låten "Strange things happening every day" som beskrivs som en av de första inspelningarna av rock 'n' roll. Hon turnerade tills sin död 1973.

Har inspirerat många: Sister Rosetta Tharpes musik och gitarrspel har influerat artister som Etta James, Chuck Berry, Aretha Franklin, Johnny Cash, Mahalia Jackson, Jimi Hendrix och Elvis Presley.

Mer om Tharpe: Biografin "Shout, sister, shout!: The untold story of rock-and-roll trailblazer Sister Rosetta Tharpe" av Gayle Wald, som kom ut 2007.

Tips från Anna Edström: Skivan "Essential early recording" och låten "Rock me" från skivan "Trouble in mind", särskilt gitarrsolot i början. Youtubeklippen "Didn't it rain" och "Up above my head".