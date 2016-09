Konsert: Ladies Got The Blues lyfter fram en glömd musikhistoria

Ladies Got The Blues är musikkollektivet som lyfter fram de kvinnliga bluesmusikerna i strålkastarljuset. På tisdagskvällen gästade det åtta kvinnor starka bandet Bollnäs Jazz Club.

Med Mavis Staples ”Down In Mississippi”, tar Ladies Got The Blues med den fullsatta lokalen till bluesens födelseplats – Mississippi-deltat. Med råmande orgel och jamande slidegitarr smyger konserten igång, först likt en loj huskatt tassande över scenen och mot slutet som en galopperande hjord med boskap.

Etta James souliga ”Something's Got a Hold on Me”, som frekvent används som samplingsmaterial inom modern populärmusik, levereras med tryck. Sveriges bluesdrottning Louise Hoffsten och hennes ”Too Happy for The Blues” ger smak för munspelet, en viktig del av bluesens ryggrad.

Vidare tolkas framgångsrikt souldrottningen Candi Statons 60-talsdänga ”Heart on a String”. Genom bland annat Laura Lees ”Dirty Man” så exemplifieras bluesens rika skildringar av ömsom lust ömsom smärta, och Moa Brandt producerar ett gitarrsolo som tvingar musikhistoriens slidegitarr-gubbar att maka på sig.

Lovisa Birgersson kanaliserar med sin enastående röst i denna låt både Joss Stone och Janis Joplin. Den senare hyllas i Erma Franklins (Arethas syrra) ”Piece of My Heart”. Lovisa Sjöberg Nordahl drar igång ett av kvällens flera klockrena gitarrsolon.

Elin Öbergs ”In My Trunk” med dess underfundiga text om allt skit man har i bakluckan, frambringar ett rejält träskstomp och moonshine-gung. En känsla som även återfinns i de av gruppen framförda Koko Taylors ”I’m a Woman” samt ”Voodoo Woman”. På den senare gästar namnkunniga Neta Norén scenen med ett medryckande blåsinslag, tillika i Irma Thomas upbeat-blues "(You Can Have My Husband But Please) Don't Mess With My Man".

Bonnie Raitts ”Gypsy In Me” ger uttryck för den moderna bluesen, men dess rötter är lika påtagliga som en blondering på utväxt. Därefter följer tolkningar av musikkollektivets medlemmars egna kompositioner. Among Lynx och deras Rival Sons-inspirerade ”Revolution” sticker ut, tillika Ida Bang & The Blue Tears ”Big Mouth”.

Carolyn Wonderlands ”Judgement Day Blues” är ett riktigt konditionspass för kollektivets musiker och låten avslutar konserten likt en tjurrusning mot domedagen. Ytterligare en höjdpunkt är Nancy Sinatras ”Bang Bang (my Baby Shot Me Down)”. Kollektivet bjuder dessutom in två blåsare från Bollnäs folkhögskola att jamma på blueslegendaren Big Mama Thorntons på "They Call Me Big Mama".

Extranumret i form av kollektivets stämsång i Blind Willie Johnsons ”God Moves on the Water”, berättar om Titanics olycksbådande möte med ett isberg.

I sammanfattning kan man dock konstatera att Ladies Got The Blues för kvällen är fullständigt osänkbara. På onsdag kväll ges konserten på Solhuset i Ljusdal.

Läs mer: En riktig jazzhöst i Hälsingland – här är hela listan

Jazzklubben får jämställdhetspris

Guld till Bollnäs Jazz Club